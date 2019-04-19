ExaGrid與Zerto宣佈推出即時備份與復原整合解決方案

麻薩諸塞州瑪律堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的智慧超融合備份儲存體供應商ExaGrid®今日宣佈與IT韌性業界領導者Zerto共同推出災難復原、長期保留備份儲存和資料備份整合解決方案。它是完整業務連續性和災難復原(BC/DR)計畫的關鍵，可在災難期間為資料提供保護並從極細微還原點進行資料修復，同時為《健康保險可攜性與責任法案》(HIPAA)、《金融服務現代化法案》(GLBA) 、《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley)等越來越多的資料保護條例提供長期資料保留法規遵循，並因應為SEC稽查與法律調查取證做好準備的需求。

Zerto的連續資料保護(CDP)確保將變更不斷記錄至Zerto Elastic Journal中，以便保存最新的復原點。該平臺融合了災難復原(DR)與備份，提供連續可用性。該方法與ExaGrid獨一無二的磁片停放區、自我調整重複資料刪除技術及橫向擴充架構結合，提供連續資料保護和可擴充的長期備份保留儲存解決方案。

Zerto可將每日、每週、每月及每年的長期備份直接寫入ExaGrid的停放區，以快速恢復最近添加的備份。在進行備份的同時，ExaGrid以非內聯的方式將重複資料刪除並保存到ExaGrid儲存庫中，以因應長期保留的需要和要求。 隨著資料增加，可直接為ExaGrid系統添加設備，因此可免除控制器堆高機式升級和產品報廢，而傳統擴充解決方案不得不進行堆高機式升級和定期產品報廢。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「大量的應用程式、資料類型與組織需要即時備份與復原以及災難復原。ExaGrid很高興成為Zerto的策略性合作夥伴，非常期望看到我們共同的研發成果進入市場。」

Zerto共同創辦人兼執行長Ziv Kedem指出：「在數位轉型持續進行的時代，企業需要從其災難復原和備份解決方案中獲得新水準的韌性。備份與災難復原解決方案提供商應在出現需求之前努力創新，而Zerto 7.0確實做到了這一點——它革新了完成備份的方式。我們非常高興能與ExaGrid合作，使他們能夠為客戶提供所需的升級功能和性能，為其資料保護策略提供新水準的IT韌性，成功超越任何其他災難復原和備份解決方案。」

ExaGrid與Zerto共同提供：

針對業務連續性和災難復原的連續資料保護和即時修復

低成本長期保留儲存

對所有受保護資料的智慧索引和搜尋

災難復原的低成本、異地長期保留儲存

將Zerto的IT韌性平臺與ExaGrid的磁片型備份儲存相結合，充分利用每個解決方案的優勢，提供先進、綜合及一流的即時虛擬化環境資料保護。資料以重複資料刪除狀態保留，能夠在減少儲存空間占用量、降低成本的同時，因應以法規遵從為導向的保留需求。ExaGrid與Zerto可攜手將xaGrid系統中的現場資料複製到異地位置、公共雲或輔助實體ExaGrid系統，以便確保所有長期保留的資料免遭現場災難。

關於ExaGrid

ExaGrid致力於提供智慧超融合備份儲存體，該儲存體搭載重複資料刪除技術，配有獨特的停放區並採用橫向擴充架構。ExaGrid的停放區提供最快速的備份、還原和即時虛擬機器復原。其橫向擴充架構在單一橫向擴充系統中整合所有設備，可確保隨著資料增加而提供固定長度的備份時間，可避免代價昂貴的堆高機式升級。敬請瀏覽我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中瀏覽客戶對其ExaGrid體驗的評價以及他們現在能夠顯著減少備份耗時的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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