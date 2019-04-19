ExaGrid与Zerto宣布推出实时备份与恢复集成解决方案

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的智能超融合备份存储器供应商ExaGrid®今日宣布与IT弹性行业领导者Zerto共同推出灾难恢复、长期保留备份存储和数据备份集成解决方案。它是完整业务连续性和灾难恢复(BC/DR)计划的关键，可在灾难期间为数据提供保护并从细粒度还原点进行数据恢复，同时为《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)、《金融服务现代化法案》(GLBA) 、《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley)等越来越多的数据保护条例提供长期数据保留合规，并满足为SEC审计与法律调查取证做好准备的需求。

Zerto的持续数据保护(CDP)确保将变更不断记录至Zerto Elastic Journal中，以便保存最新的恢复点。该平台融合了灾难恢复(DR)与备份，提供持续可用性。该方法与ExaGrid独一无二的磁盘停放区、自适应重复数据删除技术及横向扩展架构结合，提供持续数据保护和可扩展长期备份保留存储解决方案。

Zerto可将每日、每周、每月及每年的长期备份直接写入ExaGrid的停放区，以快速恢复最近添加的备份。在进行备份的同时，ExaGrid以非内联的方式将重复数据删除并保存到ExaGrid存储库中，以满足长期保留的需要和要求。 随着数据增长，可直接为ExaGrid系统增加设备，因此无需进行控制器叉车式升级和产品报废，而传统扩展解决方案不得不进行叉车式升级和定期产品报废。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“大量的应用、数据类型与组织需要实时备份与恢复以及灾难恢复。ExaGrid很高兴成为Zerto的战略伙伴，非常期望看到我们共同的研发成果投入市场。”

Zerto联合创始人兼首席执行官Ziv Kedem指出：“在数字化转型持续进行的时代，企业需要从其灾难恢复和备份解决方案中获得新水平的弹性。备份与灾难恢复解决方案提供商应在出现需求之前努力创新，而Zerto 7.0确实做到了这一点——它革新了完成备份的方式。我们非常高兴与ExaGrid展开合作，帮助使他们能够为其客户提供所需的增强功能和性能，为其数据保护策略提供新水平的IT弹性，成功超越任何其他灾难恢复和备份解决方案。”

ExaGrid与Zerto共同提供：

针对业务连续性和灾难恢复的持续数据保护和实时恢复

低成本长期保留存储

对所有受保护数据的智能索引和搜索

灾难恢复的低成本、异地长期保留存储

将Zerto的IT弹性平台与ExaGrid基于磁盘的备份存储相结合，充分利用每个解决方案的优势，提供先进、综合及一流的实时虚拟化环境数据保护。数据以重复数据删除状态保留，能够在减少存储空间占用量、降低成本的同时满足以法规遵从为导向的保留需求。ExaGrid与Zerto可携手将xaGrid系统中的现场数据复制到异地位置、公共云或辅助物理ExaGrid系统，以便确保所有长期保留的数据免遭现场灾难。

关于ExaGrid

ExaGrid致力于提供智能超融合备份存储器，该存储器搭载重复数据删除技术，配有独特的停放区并采用横向扩展架构。ExaGrid的停放区提供最快速的备份、还原和即时虚拟机恢复。其横向扩展架构在单个横向扩展系统中集成所有设备，可确保随着数据增加而提供定长备份窗口，可避免代价昂贵的叉车式升级。敬请访问我们的网站exagrid.com或者在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中浏览我们的客户对其ExaGrid体验的评价以及他们现在能够显著减少备份耗时的原因。

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。