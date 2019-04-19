Andersen Global擴大非洲業務；在南非經濟中心簽署合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global欣然宣佈已在南非新增首家合作公司。總部位於南非約翰尼斯堡的Tabacks Attorneys and Corporate Law Advisors已與國際成員和合作公司聯盟Andersen Global簽署合作協定。南非是Andersen Global在非洲發展業務的第十個國家。

Tabacks由董事長David Woodhouse領導，擁有27名律師組成的團隊，為建築、製造、能源、採礦、炸藥、零售、酒店、物流、製藥、房地產和銀行業的各種客戶提供法律援助和商業建議。公司被認為是南非首屈一指的律師事務所，執業範圍包括競爭法、商法、採礦法、勞動法、環境健康和安全法、稅法和訴訟法。

David表示：「全球經濟瞬息萬變，對公司法和商法帶來獨特挑戰。我們為客戶量身打造專業的解決方案，幫助他們駕馭這個不穩定的環境。加上我們團隊深厚的專業知識，我們的成功也是因為我們十分注重基礎，即提供一流的無縫服務，並承諾充滿熱情地做好每一件事。我們期待與具有同樣決心的人士合作。」

Andersen Global董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz表示：「南非一直是非洲的傳統商業中心，儘管其他地區正在擴張，但南非仍然是眾多公司的總部，這使南非成為對我們和我們全球客戶非常重要的市場。Tabacks Partner團隊擁有強大且令人印象深刻的默契，我認為這證明他們對自己的服務和業務十分投入。我們期待在約翰尼斯堡與同仁通力合作。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立之在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾138個據點和4,000多名專業人員。

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