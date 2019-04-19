Andersen Global拓展非洲业务；在南非经济中心签署合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global欣然宣布其已在南非新增首家合作公司。总部位于南非约翰内斯堡的Tabacks Attorneys and Corporate Law Advisors已与国际成员和合作公司联盟Andersen Global签署合作协议。南非是Andersen Global在非洲开展业务的第十个国家。

Tabacks由董事长David Woodhouse领导，拥有27名律师组成的团队，为建筑、制造、能源、采矿、炸药、零售、酒店、物流、制药、房地产和银行业的各种客户提供法律援助和商业建议。公司被认为是南非领先的律师事务所，其执业范围包括竞争法、商法、采矿法、劳动法、环境健康和安全法、税法和诉讼法。

David表示：“全球经济瞬息万变，给公司法和商法带来独特挑战。我们为客户量身定制专业的解决方案，帮助他们驾驭这个不稳定的环境。加上我们团队深厚的专业知识，我们的成功也是因为我们十分注重基础，即提供优质的无缝服务并承诺充满激情地做好每一件事。我们期待与具有同样决心的人士合作。”

Andersen Global董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz表示：“南非一直是非洲的传统商业中心，尽管其他地区正在扩张，但南非仍然是众多公司的总部，这使南非成为对我们和我们全球客户非常重要的一个市场。Tabacks Partner的团队形成了非常好的化学反应，我认为这证明他们对自己的服务和业务十分投入。我们期待在约翰内斯堡与同仁通力合作。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾138个分支机构和4,000多名专业人员。

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