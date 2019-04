Andersen Global expande presença na África com assinatura de Acordo de colaboração em polo econômico da África do Sul

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global tem o prazer de anunciar a inclusão da sua primeira firma de colaboração na África do Sul. A Tabacks Attorneys and Corporate Law Advisors, com sede em Joanesburgo, África do Sul, assinou um Acordo de colaboração com a Andersen Global, um grupo internacional de empresas associadas e colaboradoras. A África do Sul marca o décimo país na África no qual a Andersen Global está presente.

Com a liderança do presidente David Woodhouse, a Tabacks tem uma equipe de 27 advogados que oferecem assistência jurídica e consultoria comercial a uma clientela diversificada nos setores de construção, manufatura, energia, mineração, explosivos, varejo, hospitalidade, logística, farmacêutico, imobiliário e bancário. A firma é considerada um dos principais escritórios de advocacia na África do Sul, e as suas áreas de atuação são: direito da concorrência, direito comercial, mineração, direito trabalhista, direito ambiental e de segurança e saúde, direito tributário e litígios.

“A economia global muda com rapidez, e isso traz desafios sem precedentes ao direito corporativo e comercial”, disse David. “Nós ajudamos os nossos clientes a trilhar esse ambiente inquietante com a personalização de soluções profissionais. Associado à profunda habilidade da nossa equipe, o nosso sucesso também se deve ao nosso foco no elementar: no serviço dinâmico, o melhor da categoria, e na promessa de paixão em tudo que fazemos. Estamos ansiosos para colaborar com pessoas que tenham o mesmo compromisso.”

“A África do Sul é, tradicionalmente, o polo comercial da África e, embora outras regiões estejam em expansão, o país continua sendo a sede de muitas empresas, o que o torna um mercado muito importante para nós e para os nossos clientes globais”, observou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen Tax LLC. “O grupo parceiro Tabacks tem uma química muito forte e imponente que acredito ser a prova de quanto estão comprometidos com os seus serviços e negócios. Desejamos ter colegas importantes em Joanesburgo.”

A Andersen Global é uma associação internacional de escritórios participantes, legalmente separados e independentes, compostos de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 4.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 138 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

