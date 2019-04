Newmont e Goldcorp criam com sucesso a empresa produtora de ouro líder mundial

Gary Goldberg, Newmont Goldcorp's Chief Executive Officer, and Tom Palmer, Newmont Goldcorp's President and Chief Operating Officer, speak about the successful transaction creating the world's leading gold company.

Gary Goldberg, Newmont Goldcorp's Chief Executive Officer, and Tom Palmer, Newmont Goldcorp's President and Chief Operating Officer, speak about the successful transaction creating the world's leading gold company.

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Newmont Goldcorp Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT) (Newmont Goldcorp ou a Empresa) anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de sua transação unindo a Newmont Mining Corporation e a Goldcorp Inc. para formar o principal negócio de ouro do mundo.

A empresa resultante apresenta um portfólio inigualável de ativos, prospectos e talentos. Este portfólio inclui operações de longa duração e opções de expansão e exploração lucrativas em algumas das jurisdições de mineração mais favoráveis do mundo. A Newmont Goldcorp também oferecerá aos investidores o maior dividendo anual e as maiores Reservas e Recursos por ação entre os principais produtores de ouro.

“Alcançamos nossa meta de nos tornarmos o principal negócio de ouro do mundo e manteremos essa posição ao executar nossa estratégia de sucesso”, disse Gary J. Goldberg, diretor executivo. “Essa estratégia se concentra em melhorar constantemente a segurança e eficiência em nossas operações atuais, enquanto continuamos a investir em expansões e exploração para abastecer a produção da próxima geração. Uma parte igualmente importante dessa estratégia é atender às expectativas dos acionistas, continuando a liderar o setor na criação de valor e no desempenho de sustentabilidade.”

Tom Palmer, presidente e diretor de operações, acrescentou: “Nosso comprovado modelo operacional e nossos valores compartilhados estabelecem um processo de integração bem-sucedido. Acertar este processo é fundamental para realizar todo o potencial da junção Newmont Goldcorp. Por fim, nosso objetivo é alavancar um portfólio mais prolífico e um conjunto de talentos ainda mais rico para gerar valor superior ao longo de décadas”.

A Newmont Goldcorp deve imediatamente:

Acrescentar 27% do valor líquido dos ativos da Newmont por ação e 34% por ação ao fluxo de caixa de 2020 da empresa combinada; i

Começar a entregar US$365 milhões em sinergias anuais esperadas antes dos impostos, eficiências na cadeia de fornecimento e melhorias em Potencial Pleno, representando US$4,4 bilhões em Valor Presente Líquido (antes dos impostos); ii

Atingir de seis a sete milhões de onças de produção estável de ouro ao longo de um horizonte de longas décadas; i

Ter as maiores reservas e recursos de ouro no setor de ouro, inclusive por ação;

Estar localizada em jurisdições de mineração favoráveis e distritos de ouro prolíficos em quatro continentes;

Entregar o maior dividendo entre os altos produtores de ouro; iii

Oferecer flexibilidade financeira e um balanço patrimonial com grau de investimento para fazer avançar os projetos mais promissores, gerando uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de pelo menos 15%; iv

Contar com uma bancada de líderes empresariais renomados e equipes técnicas e outros talentos com ampla experiência no setor de mineração; e

Manter a liderança do setor em desempenho ambiental, social e de governança.

Sobre a Newmont Goldcorp

A Newmont Goldcorp é a principal empresa de ouro do mundo e produtora de cobre, prata, zinco e chumbo. O portfólio de ativos, prospectos e talentos de classe mundial da Empresa está ancorado em jurisdições de mineração favoráveis na América do Norte, América do Sul, Austrália e África. A Newmont Goldcorp é a única produtora de ouro listada no S&P 500 Index e é amplamente reconhecida por suas práticas ambientais, sociais e de governança. A empresa é líder do setor em criação de valor, com base em padrões de segurança robustos, execução superior e proficiência técnica. A Newmont foi fundada em 1921 e é uma empresa de capital aberto desde 1925.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com emendas, que se destina a ser coberto pelo porto seguro criado por essas seções e outras leis aplicáveis e “informações prospectivas” dentro do significado das leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis. Quando uma declaração prospectiva expressa ou implica uma expectativa ou crença em relação a eventos ou resultados futuros, tal expectativa ou crença é expressa de boa-fé e acredita-se que tenha uma base razoável. No entanto, tais declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados e experiências reais sejam materialmente diversos dos resultados futuros expressos, projetados ou implícitos pelas declarações prospectivas. Muitas vezes, declarações prospectivas abordam nosso futuro negócio esperado e desempenho e condições financeiras, e costumam conter palavras como “antecipar”, “pretender”, “planejar”, “desejar”, “gostaria”, “estimar”, “esperar”, “acreditar”, “meta”, “indicativo”, “preliminar” ou “potencial”. Declarações prospectivas neste comunicado de imprensa podem incluir, entre outros: (i) estimativas de produção e vendas futuras, incluindo expectativa de produção anual; (ii) estimativas de custos futuros aplicáveis a vendas e custos totais de sustentação; (iii) expectativas quanto ao acréscimo; (iv) estimativas de investimentos futuros; (v) estimativas de futuras reduções de custo, eficiências e sinergias; incluindo, sem limitação, economias G&A; eficiências da cadeia de suprimentos, melhoria do potencial total, oportunidades de integração e outras melhorias e economias; (vi) expectativas em relação à exploração futura e desenvolvimento, crescimento e potencial das operações da Newmont Goldcorp, canal de distribuição de projetos e investimentos, incluindo, entre outros, retorno do projeto, TIR média esperada, cronograma, datas decisivas, vida útil da mina, início comercial, primeira produção, produção média de capital, custos médios e potencial de crescimento; (vii) expectativas sobre investimentos futuros ou alienações; (viii) expectativas de dividendos futuros e retornos aos acionistas; (ix) expectativas de geração futura de fluxo de caixa, liquidez, solidez do balanço patrimonial e taxas de crédito; (x) expectativas de patrimônio futuro e valor empresarial; (xi) expectativas de planos e benefícios futuros; (xii) expectativas quanto à mineralização futura, incluindo, entre outros, expectativas quanto a reservas e recursos, grau e recuperações; (xiii) estimativas de fechamento de custos e passivos futuros. As estimativas ou expectativas de eventos ou resultados futuros são baseadas em certas suposições, que podem se mostrar incorretas. Tais suposições incluem, entre outros: (i) não haver alteração significativa nas condições atuais de geotecnia, metalurgia, hidrologia e outras condições físicas; (ii) permitir, desenvolver, operar e expandir as operações e projetos da Newmont Goldcorp, sendo consistentes com expectativas e planos de mineração, incluindo, entre outros, recebimento de aprovações de exportação; (iii) desenvolvimentos políticos em qualquer jurisdição em que a Newmont Goldcorp opere de acordo com suas expectativas atuais; (iv) certas premissas de taxa de câmbio para o dólar australiano ou o dólar canadense para o dólar americano, bem como outras taxas de câmbio sendo aproximadamente consistentes com os níveis atuais; (v) certas premissas de preço para ouro, cobre, prata, zinco, chumbo e petróleo; (vi) preços para os principais suprimentos sendo aproximadamente consistentes com os níveis atuais; (vii) a precisão das estimativas atuais de reservas minerais, recursos minerais e material mineralizado; e (viii) outras premissas de planejamento. Os riscos relacionados às declarações prospectivas em relação aos negócios da Newmont Goldcorp e seu desempenho futuro podem incluir, entre outros, volatilidade de preços de ouro e outros metais, flutuações cambiais, riscos operacionais, aumento dos custos de produção e variações na taxa de classificação ou recuperação de minério daquelas estimadas em planos de mineração, risco político, relações com a comunidade, resolução de conflitos, regulação governamental e resultados judiciais e outros riscos. Além disso, os riscos materiais que podem causar resultados reais diferentes das declarações prospectivas incluem: a incerteza inerente associada a projeções financeiras ou outras; a integração imediata e eficaz dos negócios da Newmont e da Goldcorp (a “integração”) e a capacidade de alcançar as sinergias previstas e a criação de valor contemplada pela integração; o resultado de qualquer processo judicial que possa ser instaurado contra as partes e outros relacionados ao contrato; dificuldades imprevistas ou despesas relacionadas com a integração; potencial volatilidade no preço das ações ordinárias da Newmont Goldcorp devido à integração; o tamanho antecipado dos mercados e a demanda contínua pelos recursos da Newmont Goldcorp; e o desvio do tempo de gerenciamento em questões relacionadas à integração. Para obter uma discussão mais detalhada desses riscos e outros fatores, consulte o Relatório Anual de 2018 da Newmont no Formulário 10-K, protocolado junto à Comissão de Títulos e Câmbio (Securities and Exchange Commission, “SEC”), assim como outros registros da SEC, disponíveis no site da SEC ou no site www.newmont.com, o formulário de informações anuais mais recente da Goldcorp, assim como outros protocolamentos da Goldcorp feitos junto às autoridades reguladoras de valores mobiliários canadenses e disponíveis no SEDAR, no site da SEC ou no site www.goldcorp.com. A Newmont Goldcorp não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente revisões de qualquer “declaração prospectiva”, incluindo, entre outros, perspectiva, para refletir eventos ou circunstâncias após a data deste comunicado à imprensa ou para refletir a ocorrência de eventos imprevistos, exceto conforme exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis. Os investidores não devem presumir que qualquer falta de atualização de uma “declaração prospectiva” emitida anteriormente constitui uma reafirmação dessa declaração. A dependência contínua de “declarações prospectivas” está sob o risco dos investidores.

________________________

i Cuidados em relação a projeções: As projeções usadas neste comunicado são consideradas “declarações prospectivas”. Consulte as declarações de advertência acima sobre declarações prospectivas. Informações prospectivas que representam expectativas pós-fechamento são inerentemente incertas. Estimativas como aumento esperado, VLA, criação de Valor Presente Líquido, sinergias, produção futura esperada, TIR, flexibilidade financeira e solidez de balanço são de natureza preliminar. Não há garantia de que as informações prospectivas serão precisas.

ii A criação de Valor Presente Líquido (VPL), conforme usada neste comunicado, é uma estimativa de gerenciamento fornecida para fins ilustrativos e não deve ser considerada uma medida financeira GAAP ou não-GAAP. A criação de VPL representa a estimativa combinada da gestão de sinergias antes dos impostos, eficiências da cadeia de suprimentos e melhorias de Potencial Pleno, como resultado da integração dos negócios da Newmont e da Goldcorp que foi monetizada e projetada ao longo de um período de vinte anos para fins da estimativa, aplicando uma taxa de desconto de 5 por cento. Tais estimativas são necessariamente imprecisas e baseadas em vários julgamentos e suposições. A criação esperada de VPL é uma “declaração prospectiva” sujeita a riscos, incertezas e outros fatores que podem causar a criação de valor real diferente da criação de valor esperada.

iii Os dividendos de 2019 para além do 1.º trimestre de 2019 ainda não foram aprovados ou declarados pelo Conselho de Administração. As expectativas da administração em relação a dividendos futuros ou dividendos anualizados são “declarações prospectivas” dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Imobiliários de 1933, com emendas, e da Seção 21E da Lei de Mercado de Capitais de 1934, com emendas, que se destinam ser cobertas pelo porto seguro criado por essas seções e outras leis aplicáveis. Os investidores são advertidos de que tais declarações com respeito a dividendos futuros não são vinculantes. A declaração e pagamento de dividendos futuros permanecem a critério do Conselho de Administração e serão determinados com base nos resultados financeiros, força de balanço, exigências de caixa e liquidez da Newmont, perspectivas futuras, preços de ouro e commodities e outros fatores considerados relevantes pelo Conselho. O Conselho de Administração reserva todos os poderes relacionados à declaração e pagamento de dividendos. Consequentemente, ao determinar o dividendo a ser declarado e pago sobre as ações ordinárias da Empresa, o Conselho de Administração poderá rever ou encerrar o nível de pagamento a qualquer momento sem aviso prévio. Como resultado, os investidores não devem depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas.

iv As metas de TIR nos projetos são calculadas usando um preço de ouro assumido de US$ 1.200.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.