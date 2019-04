Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in Afrika uit; Ondertekent de samenwerkingsovereenkomst in het economische centrum van Zuid-Afrika

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global is erg verheugd om de toevoeging van haar eerste samenwerkingsfirma in Zuid-Afrika aan te kondigen. Tabacks Attorneys and Corporate Law Advisors, gevestigd in Johannesburg, Zuid-Afrika, heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Andersen Global, een internationale associatie van leden en samenwerkende firma’s. Zuid-Afrika markeert het tiende land in Afrika waarin Andersen Global aanwezig is.

Onder leiding van voorzitter David Woodhouse heeft Tabacks een team van 27 advocaten die juridische bijstand en commercieel advies bieden aan een gevarieerde klantenkring in de sectoren bouw, productie, energie, mijnbouw, explosieven, detailhandel, horeca, logistiek, farmaceutica, onroerend goed en het bankieren. De firma wordt beschouwd als een toonaangevend advocatenkantoor in Zuid-Afrika, en zijn praktijkgebieden omvatten concurrentiewetgeving, handelsrecht, mijnbouw, arbeidsrecht, wetgeving inzake milieu, gezondheid en veiligheid, belastingen en geschillenbeslechting.

“De wereldeconomie is snel aan het veranderen, wat unieke uitdagingen voor het bedrijfs- en handelsrecht met zich meebrengt,” zei David. “We helpen onze klanten bij het navigeren door deze onrustige omgeving door onze professionele oplossingen op maat te maken. In combinatie met de diepgaande expertise van ons team, is ons succes ook het resultaat van onze focus op de basisbeginselen: de allerbeste, consistente service en een belofte om passie te tonen voor alles wat we doen. Wij kijken uit naar de samenwerking met mensen die deze zelfde toewijding delen.”

“Zuid-Afrika was het traditionele zakencentrum voor Afrika, en hoewel andere regio's aan het uitbreiden zijn, blijft dit het hoofdkantoor voor veel bedrijven, wat het een zeer belangrijke markt maakt voor ons en onze wereldwijde klantenkring,” merkte Mark Vorsatz op, Andersen Global Chairman en Andersen Tax LLC CEO. “De Tabacks-partnergroep heeft een zeer sterke, indrukwekkende chemie, dat volgens mijn mening een bewijs is van de manier waarop ze zich inzetten voor hun diensten en zakelijke activiteiten. We kijken uit naar sterke collega's in Johannesburg.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 4.000 professionals met een aanwezigheid op meer dan 138 locaties via aangesloten bedrijven en samenwerkende bedrijven.

