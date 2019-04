Colony Capital completa aquisição de plataforma de capital privado do Abraaj Group na América Latina

CIDADE DO MÉXICO, LOS ANGELES E NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Colony Capital, Inc. (NYSE:CLNY) (“Colony”) fechou a sua aquisição da plataforma de capital privado do Abraaj Group na América Latina (“Empresa”). A transação foi anunciada em 23 de janeiro de 2019. A Empresa passará a se chamar Colony Latam Partners e continuará sendo liderada por sua equipe sênior de gerenciamento, comandada por Miguel Olea, Hector Martinez, Gerardo Mendoza e Eduardo Cortina. A Empresa atualmente gerencia mais de US$ 700 milhões e fez 22 investimentos na América Latina desde seu estabelecimento em 2006.

“A Colony está ansiosa para concluir a aquisição e assumir a parceria com a principal equipe de investimentos de capital privado na América Latina. A oportunidade de crescimento nesses mercados é significativa e estamos ansiosos para desenvolver e expandir a nossa plataforma nos próximos anos”, disse Justin Chang, diretor administrativo e chefe global de Capital Privado da Colony Capital.

Miguel Olea disse: “A América Latina tornou-se o destino de investimentos preferido devido ao potencial provocado pelo crescimento da classe média, o panorama de urbanização e duas décadas de estabilidade política. A equipe da Colony Latam investe na região desde 2006, com alvo em empresas de médio porte que se beneficiarão com o crescimento de capital para ampliar sua presença local e, por fim, sua presença global. O novo empreendimento combina uma forte plataforma global e uma equipe local com sólido histórico nessas interessantes oportunidades”.

A Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) é uma importante firma global de gestão de investimentos com US$ 43 bilhões sob gestão. A Empresa administra capital em nome de seus acionistas, investidores institucionais e de varejo em fundos privados, fundos de investimento imobiliário comercializados ou não comercializados, e empresas de investimento registradas. A Empresa conta com propriedades significativas: (a) nos setores de assistência à saúde, industrial e de estabelecimentos de hospitalidade; (b) na Colony Credit Real Estate, Inc. (NYSE: CLNC) e na NorthStar Realty Europe Corp. (NYSE: NRE), ambas administradas externamente por subsidiárias da Empresa; e (c) em diversos outros investimentos de capital e dívida. A Empresa está sediada em Los Angeles e possui escritórios em Nova York, Paris e Londres. Ela conta com mais de 400 funcionários em 17 unidades localizadas em dez países.

