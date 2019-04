Amazon et Google annoncent le lancement d'applications officielles YouTube sur Fire TV ; une application Prime Video sera disponible sur Chromecast et Android TV

SEATTLE et MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Amazon (NASDAQ : AMZN) et Google (NASDAQ : GOOGL) ont annoncé que, dans les prochains mois, les deux sociétés lanceront l'application officielle YouTube sur des appareils Amazon Fire TV et des télévisions intelligentes Fire TV Edition, ainsi que l'application Prime Video pour un streaming sur Chromecast et sur les appareils intégrés Chromecast. En outre, Prime Video sera généralement disponible chez les partenaires d'appareils Android TV, et les applications YouTube TV et YouTube Kids seront également disponibles sur Fire TV vers la fin de l'année.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Amazon pour lancer les applications officielles YouTube sur les appareils Fire TV à l'échelle mondiale », a déclaré Heather Rivera, directrice mondiale des partenariats produits chez YouTube. « L'offre de notre expérience YouTube emblématique sur Amazon Fire TV offre à nos utilisateurs plus de moyens de regarder les vidéos et les créateurs qu'ils aiment. »

« Nous sommes ravis d'offrir l'application Prime Video aux appareils Android TV et Chromecast, et de donner à nos clients un accès pratique aux émissions et aux films qu'ils aiment », a ajouté Andrew Bennett, directeur du développement commercial mondial chez Prime Video. « Qu'il s'agisse de regarder la toute dernière saison de The Marvelous Mrs. Maisel, de voir des équipes se mesurer sur Thursday Night Football ou de louer un nouveau film, les clients auront encore plus de façons de diffuser en continu ce qu'ils veulent, n'importe quand, où qu'ils soient. »

Application officielle YouTube sur Fire TV

L'application YouTube emblématique permettra aux utilisateurs de regarder leur contenu YouTube favori sur Fire TV en toute facilité. Ils pourront se connecter à leur compte YouTube existant, accéder à l'ensemble de leur bibliothèque de contenu, et jouer des vidéos en 4K HDR à 60 images/seconde sur des appareils pris en charge. Des applications YouTube TV et YouTube Kids autonomes seront également lancées cette année sur les appareils Fire TV et sur les télévisions intelligentes Fire TV Edition là où elles sont disponibles.

Application Prime Video sur Chromecast et Android TV

Les utilisateurs de Chromecast et Chromecast intégré, ainsi que les utilisateurs d'Android TV, pourront accéder en toute facilité au catalogue Prime Video, y compris les toutes dernières saisons d'Amazon Originals telles que The Marvelous Mrs. Maisel, Hanna, Homecoming, Bosch, Catastrophe et The Grand Tour, ainsi que des films Amazon originaux tels que Guava Island de Donald Glover , et des films nominés pour les Oscars tels que The Big Sick et Cold War. Prime Video offre aux utilisateurs des fonctionnalités exclusives telles que X-Ray ainsi qu'un accès à des titres 4K inclus avec Prime sans frais supplémentaires. Grâce à Prime Video, les utilisateurs peuvent aussi louer ou acheter des titres ou choisir parmi plus de 150 chaînes Prime Video y compris Showtime, HBO, CBS All-Access, Cinemax et STARZ.

