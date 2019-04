Amazon und Google kündigen offizielle YouTube Apps zum Start auf Fire TV an; Prime Video App kommt zu Chromecast und Android TV

SEATTLE und MOUNTAIN VIEW, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Heute gaben Amazon (NASDAQ: AMZN) und Google (NASDAQ: GOOGL) bekannt, dass die beiden Unternehmen in den kommenden Monaten die offizielle YouTube-App auf Amazon Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart TVs sowie die Prime Video-App für das Streaming auf Chromecast und Chromecast built-in veröffentlichen werden. Darüber hinaus wird Prime Video über Android TV-Gerätepartner breit verfügbar sein, und die Apps YouTube TV und YouTube Kids werden noch in diesem Jahr ebenfalls zu Fire TV kommen.

„Wir freuen uns sehr, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um die offiziellen YouTube-Apps auf Fire TV-Geräten weltweit einzuführen“, sagte Heather Rivera, Global Head of Product Partnerships bei YouTube. „Die Einführung unseres Flaggschiffs YouTube in Amazon Fire TV gibt unseren Nutzern noch mehr Möglichkeiten, die Videos und Autoren zu sehen, die sie lieben.“

„Wir freuen uns, die Prime Video App auf Chromecast- und Android-TV-Geräten anzubieten und unseren Kunden einen bequemen Zugang zu den Shows und Filmen zu ermöglichen, die sie lieben“, sagte Andrew Bennett, Head of Worldwide Business Development für Prime Video. „Ob es sich nun um die neueste Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel handelt, um Mannschaften, die am Donnerstagabend im Football gegeneinander antreten oder um einen neu erschienenen Film, die Kunden haben noch mehr Möglichkeiten, das zu streamen, was sie wollen, wann immer sie wollen, egal wo sie sind.“

Offizielle YouTube App in Fire TV

Die YouTube Aushängeschild-App wird der einfachste Weg für Benutzer sein, alle ihre Lieblings-Inhalte von YouTube auf Fire TV zu sehen. Benutzer können sich bei ihrem bestehenden YouTube-Konto anmelden, auf ihre gesamte Inhaltsbibliothek zugreifen und Videos in 4K HDR mit 60 fps auf unterstützten Geräten abspielen. Darüber hinaus werden eigenständige YouTube TV- und YouTube Kids-Apps noch in diesem Jahr auf Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart TVs dort, wo sie verfügbar sind, auf den Markt kommen.

Prime Video App auf Chromecast und Android TV

Benutzer von Chromecast und Chromecast built-in, haben zusammen mit Android TV-Benutzern einfachen Zugang zum Prime Video Katalog, einschließlich der neuesten Staffeln von Amazon Originalen wie The Marvelous Mrs. Maisel, Hanna, Homecoming, Bosch, Catastrophe und The Grand Tour, zusammen mit Amazon Originalfilmen wie Donald Glover's Guava Island und Oscar-nominierten Filmen wie The Big Sick und Cold War. Prime Video bietet den Nutzern exklusive Funktionen wie X-Ray sowie den Zugriff auf die in Prime enthaltenen 4K-Titel ohne zusätzliche Kosten. Mit Prime Video können Benutzer auch Titel mieten oder kaufen oder aus mehr als 150 Prime Video Kanälen wählen, darunter Showtime, HBO, CBS All-Access, Cinemax und STARZ.

Android TV ist eine Marke von Google LLC.

