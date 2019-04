Couleurs de Plantes, la filiale de PAT, signe une collaboration avec Guangdong Yinxiangpai Garments.

VANDOEUVRE-LÈS-NANCY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Plant Advanced Technologies PAT (Paris:ALPAT) :

Les sociétés Couleurs de Plantes et Guangdong Yinxiangpai Garments signent un contrat de partenariat et d’exclusivité réciproque de 8 ans. La collaboration a été officialisée après deux visites sur le site de Rochefort et l’obtention d’un accord des autorités chinoises.

Guangdong Yinxiangpai Garments est spécialisé dans le design, la production et la vente de vêtements prêt-à-porter haut de gamme en Cashmere. Les fibres sont produites et teintes en Mongolie puis filées, tissées et assemblées à Dongguan City, dans le Sud de la Chine.

Couleurs de Plantes fournira les colorants naturels et mettra au point les coloris avec les équipes de Guangdong Yinxiangpai Garments. Deux collections seront élaborées tous les ans et distribuées principalement en Chine grâce à un réseau de 400 magasins afin de satisfaire une demande chinoise très nette pour des produits naturels et respectueux de l’environnement.

Des essais de teinture sur coton et soie sont en cours chez Couleurs de Plantes afin d’élargir la gamme.

Mot de Jean-Paul FEVRE, PDG de PAT et Président de Couleurs de Plantes :

« Nous nous réjouissons de la signature de cet important contrat pour notre filiale. Guangdong Yinxiangpai Garments a finalement retenu Couleurs de Plantes comme son fournisseur exclusif de colorants naturels après une mise en concurrence sur plusieurs années. Selon l’entreprise chinoise, Couleurs de Plantes apporte la meilleure offre en termes de qualité, de naturalité et de technicité, c’est pourquoi le partenariat a été reconnu et approuvé par la « China Fashion and Color Association » dont une des représentantes était présente lors de la signature du contrat à Paris. C’est pour la société un nouveau marché qui s’ouvre avec un acteur Chinois de 1er plan. Nous attendons à terme des retombées économiques importantes pour Couleurs de Plantes sur le marché du textile haut de gamme tant en Chine que sur d’autres pays. Couleurs de Plantes réalise actuellement la quasi-totalité de son chiffre d’affaire en cosmétique (coloration capillaire et make-up) en Europe. »

A propos de Couleurs de Plantes :

Couleurs de Plantes, filiale de PAT à 57%, identifie, sélectionne, cultive et achète des plantes tinctoriales et les transforme en différents extraits naturels colorants et innovants pour des applications industrielles (cosmétique, textiles, éco matériaux, peintures et encres) mais également pour des applications liées aux activités créatives et artistiques.

A propos de PAT :

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®). La société est cotée sur Euronext GrowthTM Paris (code ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT).

