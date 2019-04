Amazon e Google annunciano le app YouTube ufficiali da lanciare su Fire TV; l’app Prime Video arriverà su Chromecast e Android TV

SEATTLE E MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--Oggi Amazon (NASDAQ: AMZN) e Google (NASDAQ: GOOGL) hanno annunciato che, nei mesi a venire, le due società lanceranno l’app YouTube ufficiale sui dispositivi Amazon Fire TV e sulle TV intelligenti Fire TV Edition, in aggiunta all’app Prime Video per mandare in streaming su Chromecast e su dispositivi Chromecast built-in. Inoltre Prime Video sarà ampiamente disponibile in tutti i partner del dispositivo Android TV, e le app YouTube TV e YouTube Kids arriveranno anche su Fire TV nel corso di quest’anno.

“Siamo entusiasti di lavorare con Amazon per lanciare le app YouTube ufficiali sui dispositivi Fire TV in tutto il mondo”, ha affermato Heather Rivera, capo globale dei partenariati dei prodotti presso YouTube. “Portare la nostra esperienza di punta come YouTube ad Amazon Fire TV offre ai nostri utenti ancora più modi di guardare i video e i creatori che amano”.

“Siamo entusiasti di portare l’app Prime Video su Chromecast e sui dispositivi Android TV, e di offrire ai nostri clienti accesso conveniente ai programmi e ai film che amano”, ha affermato Andrew Bennett, direttore dello sviluppo commerciale a livello mondiale per Prime Video. “Sia che guardino l’ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, sia che colgano le squadre essere testa a testa su Thursday Night Football o noleggino un film di nuova distribuzione, i clienti avranno ancora più modi di mettere in streaming ciò che vogliono, quando vogliono, ovunque siano”.

App YouTube ufficiale su Fire TV

L’app di punta YouTube sarà il modo più facile per gli utenti di guardare su Fire TV tutto il loro contenuto YouTube preferito. Gli utenti potranno effettuare l’accesso al loro account YouTube esistente, accedere alla loro libreria completa di contenuti e riprodurre video in 4K HDR a 60 fps su dispositivi supportati. Inoltre le app a sé stanti YouTube TV e YouTube Kids saranno lanciate anche nel corso di quest’anno su dispositivi Fire TV e TV intelligenti Fire TV Edition dove disponibili.

App Prime Video su Chromecast e Android TV

Gli utenti Chromecast e Chromecast built-in, insieme agli utenti Android TV, avranno accesso facile al catalogo Prime Video tra cui le ultimissime stagioni di Amazon Originals come The Marvelous Mrs. Maisel, Hanna, Homecoming, Bosch, Catastrophe e The Grand Tour, insieme ai film Amazon Original come Guava Island di Donald Glover, e i film vincitori del premio Oscar come The Big Sick e Cold War. Prime Video offre agli utenti caratteristiche esclusive come X-Ray ed anche accesso a quattromila titoli inclusi in Prime a nessun costo aggiuntivo. Con Prime Video, gli utenti possono anche noleggiare o acquistare titoli o scegliere tra oltre 150 Canali Prime Video tra cui Showtime, HBO, CBS All-Access, Cinemax e STARZ.

