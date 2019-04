Amazon en Google kondigen lancering aan van officiële YouTube-apps op Fire TV; Prime Video-app komt naar Chromecast en Android TV

SEATTLE & MOUNTAIN VIEW, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazon (NASDAQ: AMZN) en Google (NASDAQ: GOOGL) kondigden vandaag aan dat de twee bedrijven in de komende maanden zowel de officiële YouTube-app op Amazon Fire TV-apparaten en Fire TV Edition smart-tv’s als de Prime Video-app voor streaming met Chromecast en apparaten met ingebouwde Chromecast lanceren. Daarnaast wordt Prime Video breed beschikbaar via Android TV-apparaatpartners en komen de YouTube TV- en YouTube Kids-apps later dit jaar naar Fire TV.

“We zijn verheugd om samen met Amazon wereldwijd de officiële YouTube-apps op Fire TV-apparaten te lanceren,” zei Heather Rivera, algemeen directeur productsamenwerkingen van YouTube. “Nu we onze toonaangevende YouTube-ervaring naar Amazon Fire TV brengen, krijgen onze gebruikers nog meer opties om naar hun favoriete video’s en makers te kijken.”

“We zijn verheugd dat we de Prime Video-app toegankelijk kunnen maken voor Chromecast- en Android TV-apparaten en onze klanten eenvoudig toegang kunnen geven tot hun favoriete shows en films,” zei Andrew Bennett, directeur wereldwijde bedrijfsontwikkeling van Prime Video. “Klanten krijgen nog meer opties om overal en altijd te streamen wat ze willen, van het nieuwe seizoen van The Marvelous Mrs. Maisel tot een spannende confrontatie in Thursday Night Football of het huren van een net uitgebrachte film.”

Officiële YouTube-app op Fire TV

De toonaangevende YouTube-app is voor gebruikers de eenvoudigste manier om al hun favoriete YouTube-inhoud op Fire TV te bekijken. Gebruikers zullen in staat zijn om in te loggen met hun bestaande YouTube-account, toegang te krijgen tot de volledige bibliotheek met inhoud en op ondersteunde apparaten video’s af te spelen in 4K HDR met 60 bps. Daarnaast worden de standalone YouTube TV- en YouTube Kids-apps later dit jaar ook gelanceerd op Fire TV-apparaten en Fire TV Edition smart-tv’s, indien beschikbaar.

Prime Video-app op Chromecast en Android TV

Gebruikers met Chromecast en ingebouwde Chromecast krijgen net als Android TV-gebruikers eenvoudig toegang tot het programma van Prime Video, met nieuwe seizoenen van Amazon Originals als The Marvelous Mrs. Maisel, Hanna, Homecoming, Bosch, Catastrophe en The Grand Tour en Amazon Original-films als Donald Glovers Guava Island en voor Academy Awards genomineerde films als The Big Sick en Cold War. Prime Video biedt gebruikers zonder extra kosten exclusieve inhoud, zoals X-Ray, en toegang tot in Prime beschikbare 4K-titels aan. Met Prime Video kunnen gebruikers ook titels huren en kopen of kiezen uit meer dan 150 Prime Video-kanalen, waaronder Showtime, HBO, CBS All-Access, Cinemax en STARZ.

