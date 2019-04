Amazon e Google anunciam que aplicativos oficiais do YouTube serão lançados em Fire TV; o aplicativo Prime Video será lançado para Chromecast e Android TV

SEATTLE e MOUNTAIN VIEW, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Amazon (NASDAQ: AMZN) e o Google (NASDAQ: GOOGL) anunciaram hoje que, nos próximos meses, lançarão o aplicativo oficial do YouTube em dispositivos Amazon Fire TV e smart TVs Fire TV Edition, além do aplicativo Prime Video para transmissão por streaming a dispositivos Chromecast e com Chromecast integrados. Além disso, o Prime Video estará amplamente disponível entre parceiros de dispositivos Android TV, e os aplicativos YouTube TV e YouTube Kids também serão disponibilizados em Fire TV ainda neste ano.

“Temos a grande satisfação de trabalhar com a Amazon para lançar os aplicativos oficiais do YouTube em dispositivos Fire TV no mundo todo”, declarou Heather Rivera, chefe global de parcerias de produtos do YouTube. “Levar nossa experiência oficial do YouTube à Amazon Fire TV proporciona a nossos usuários ainda mais formas de assistir aos vídeos e criadores que tanto adoram.”

“Vemos com muito entusiasmo a possibilidade de oferecer o aplicativo Prime Video em dispositivos Chromecast e Android TV, e de proporcionar a nossos clientes acesso conveniente aos programas e filmes que tanto apreciam”, afirmou Andrew Bennett, chefe de desenvolvimento de negócios mundiais do Prime Video. “Seja assistindo à última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel, conferindo o embate de times no Thursday Night Football ou alugando novos lançamentos de filmes, os clientes terão ainda mais possibilidades de acompanhar por streaming seu conteúdo preferido, quando quiserem e onde estiverem.”

Aplicativo oficial do YouTube em Fire TV

Com o aplicativo oficial do YouTube, os usuários encontrarão a forma mais fácil de assistir a seu conteúdo favorito do YouTube em Fire TV. Eles poderão entrar em sua conta atual do YouTube, acessar toda sua biblioteca de conteúdo e reproduzir vídeos em 4K HDR a 60 quadros por segundo em dispositivos compatíveis. Além disso, os aplicativos autônomos YouTube TV e YouTube Kids serão lançados ainda neste ano em dispositivos Fire TV e smart TVs Fire TV Edition onde estiverem disponíveis.

Aplicativo Prime Video em Chromecast e Android TV

Usuários de Chromecast, Chromecast integrado e Android TV poderão acessar facilmente o catálogo do Prime Video, inclusive as mais recentes temporadas de títulos Amazon Originals, como The Marvelous Mrs. Maisel, Hanna, Homecoming, Bosch, Catastrophe e The Grand Tour, além de filmes Amazon Original como Guava Island de Donald Glover e títulos vencedores do Oscar como Amor de Improviso e Guerra Fria. O Prime Video oferece aos usuários recursos exclusivos como o X-Ray, além de acesso a títulos em 4K disponíveis com o Prime sem nenhum custo adicional. Com o Prime Video, os usuários também podem alugar ou adquirir títulos, ou optar por mais de 150 canais Prime Video, entre eles, Showtime, HBO, CBS All-Access, Cinemax e STARZ.

