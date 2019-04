Eaton va fournir des onduleurs à haute performance à un véhicule de passagers à batterie électrique

SOUTHFIELD, Michigan--(BUSINESS WIRE)--La société Eaton spécialisée dans la gestion de l’énergie a annoncé aujourd’hui que sa branche eMobility a été sélectionnée par Nidec-PSA Emotors (Emotors), une co-entreprise entre Nidec Leroy-Somer et Groupe PSA, pour fournir des onduleurs de propulsion à haute performance pour la gamme de véhicules fonctionnant avec batterie.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Emotors et nous apprécions l’opportunité de les assister dans la fabrication de l’une de leur gamme », a déclaré Jeff Lowinger, président d’eMobility. « Les onduleurs à forte puissance d’Eaton permettront de garantir une conduite sûre, fiable et confortable. »

Eaton fournira des onduleurs denses en énergie à Emotors, qui l’intégrera au moteur et expédiera le système fini à ses clients pour l'assemblage dans les véhicules à batterie électrique.

Tirant parti de l’expertise d’Eaton dans la gestion de l’énergie de haut voltage, eMobility a conçu les onduleurs du véhicule avec une densité d’énergie de 35 kilowatts par litre et 98 pour cent d’efficacité opérationnelle. La densité à haute énergie de l’onduleur et son design compact et léger occupent très peu de place dans le véhicule tout en maximisant la puissance énergétique et en améliorant la sécurité et l’expérience de conduite.

Eaton prévoit que, d’ici 2030, le nombre des véhicules électrifiés dans le segment mondial des voitures de passagers augmentera de 38 pour cent. Les véhicules à batterie électrique, les hybrides branchables, les électriques hybrides et les électriques mi-hybrides se partageront ce marché. Les onduleurs d’Eaton peuvent être utilisés dans tous les types de véhicule électrique, ainsi que d’autres véhicules utilisant des carburants de remplacement, comme les voitures et camions équipés de piles à combustible à l’hydrogène.

On retrouve des fusibles à haut voltage et à action rapide d’Eaton dans de nombreuses voitures électrifiées et électroniques de puissance au sein de la gamme de véhicules européens fonctionnant à batterie électrique. Eaton peut également se targuer de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine du développement des systèmes de véhicule hybrides et possède de nombreux produits d’électrification de véhicule sur le marché, y compris des onduleurs DC/DC, des unités de distribution d’énergie, des transmissions à batteries électriques et des fusibles de haut voltage.

Eaton une société spécialisée dans la gestion de l’énergie avec un chiffre d’affaires de 21,6 milliards en 2018. Ses solutions éco-énergétiques aident les clients à gérer efficacement les énergies électrique, hydraulique et mécanique de façon plus fiable, plus sûre et plus durable. La société se voue à améliorer la qualité de vie et l’environnement à travers l’usage des technologies et services de gestion de l’énergie. Eaton emploie 99 000 employés dans le monde entier et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour de plus amples informations, visitez Eaton.com.

