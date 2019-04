Équipé de capteurs lidar de Velodyne, l’Eagle X de Techmake atterrit sur le marché de la cartographie aérienne

Techmake Solutions relies on Velodyne’s rich computer perception data in its Eagle X mapping and surveying system. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd’hui que Techmake Solutions, S.A., une société de conseil en technologies de l’information et de développement de technologies basée à Monterrey, au Mexique, est en train d’intégrer les capteurs lidar de Velodyne dans son système de cartographie et de mesure Eagle X. Le capteur lidar léger de Velodyne fournit aux véhicules aériens sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV) Eagle X une image haute résolution qui permet aux utilisateurs de mesurer et d’analyser avec précision tous les paysages.

Le système Eagle X sera lancé en 2019 pour répondre aux besoins en systèmes de cartographie aérienne dans les domaines de la géographie, de la prospection, de la topographie et de la gestion des ressources naturelles au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.

« Ayant constaté le défi auquel font face les entreprises de nos marchés quand elles utilisent des systèmes de cartographie limités, nous l’avons converti en une opportunité de fournir une innovation locale », a déclaré Ing. David González P., PDG de Techmake Solutions. « Nous avons créé un système de cartographie lidar qui intègre plusieurs composants matériels, y compris les capteurs de Velodyne, et les logiciels que nous avons développés. Le résultat est Eagle X, qui rend la cartographie mobile lidar plus accessible que jamais auparavant dans notre région. »

Le système Eagle X est adaptable aux besoins des clients en termes de portée, de précision, de poids, de densité de nuages de points et de budget. Eagle X offre une grande facilité d’utilisation car le système est contrôlé, de la configuration à l’opération, via un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette. Eagle X fournit à ces appareils une image en temps réel et en continu d’un nuage de points géoréférencé, tout en générant et en enregistrant simultanément une carte de la zone. À mesure que Techmake étendra les capacités d’Eagle X, les utilisateurs recevront des mises à jour automatiques en connectant leur système à un réseau Wi-Fi.

« Les capteurs lidar de Velodyne fournissent les données haute résolution en temps réel les plus précises du secteur. Leur performance, leur poids léger et leur format compact nous ont aidés à concevoir un système facile à utiliser que l'on peut adapter aux besoins cartographiques spécifiques d’une entreprise. Eagle X rassure les clients qui craignaient ne pas pouvoir acheter ou utiliser un système de cartographie lidar en raison d’un support local inadéquat », a ajouté M. González.

« Les leaders de l’industrie s’appuient sur les nombreuses données de perception par ordinateur de Velodyne pour fournir des systèmes de cartographie hautement performants dans une solution compacte », a confié Mike Jellen, président et directeur commercial de Velodyne Lidar. « En déployant des projets personnalisés, Techmake s'est durement acquis une solide réputation dont la société tire parti pour proposer, avec Eagle X, une expérience de cartographie lidar exceptionnelle et conviviale. »

