PTC推出突破性的Vuforia Expert Capture增强现实解决方案，以此提高员工效率

德国汉诺威--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--PTC (NASDAQ:PTC)今天在汉诺威工业博览会(HANNOVER MESSE)上宣布推出其Vuforia® Expert Capture™增强现实(AR)解决方案，旨在改进员工工作效率、质量、安全性和合规性。Vuforia Expert Capture让工业企业能够更快速、更有效地为一线工作人员提供必要的相关信息，使他们能够在第一时间快速准确地完成工作。

由于制造业面临着严重的技能差距，因此从现有主题专家(SME)获得更有效的知识转移至关重要。根据德勤和制造业协会的一份报告，未来十年可能需要1,000万个制造业岗位，但预计有数百万个岗位空缺无人填补。大量退休工人的离职，加上产品复杂性和客户需求的增加，要求一流制造商以新的方式向一线工人提供相关信息。

PTC增强现实产品执行副总裁Mike Campbell表示：“我们很高兴为工业企业提供一种新方法，通过AR来利用SME的专门知识，帮助缓解当今工业企业面临的技能差距危机。Vuforia Expert Capture是一种高价值的开箱即用解决方案，可加速AR内容创建，使制造商的员工不仅能够提高准确性和速度以成功完成新任务或不熟悉的任务，还能降低培训成本和熟练上手所需的时间。”

Vuforia Expert Capture可在工人最需要的时间和地点提供最新的相关信息——在日常工作环境的现实场景中。它可以根据需要随时获取知识，而不会对高价值工人造成干扰。无需预先准备或开发工作即可轻松创建实践培训和任务指导的分步说明。

获取的过程可以在基于SaaS的安全环境中进行微调，然后在RealWear HMT-1、Microsoft HoloLens和移动设备上动态地传递给整个企业的一线工人。借助HoloLens的位置感知功能，可以利用空间智能安全地指导不同位置的一线工人进行多步骤操作，而不会影响速度和准确性。

对于现有的设备服务/维护/更换程序不可用的制造环境而言，Vuforia Expert Capture是一种有价值的解决方案。SME可以轻松记录如何执行这些关键任务的指导，然后共享给新员工或重新调配的员工，以实现快速、高效的在岗指导。在工作环境中轻松获取标准化指导可以增加员工的理解，提升效率，延长正常工作时间和提高质量。

格芯(Global Foundries)首席信息官办公室AI ML AR VR创新主管DP Prakash表示：“格芯已经在其全球工厂中采用增强现实作为在竞争市场中提高生产力的重要手段之一。使用Vuforia Expert Capture让我们越来越能够发挥工厂车间员工的智慧。Vuforia的这种能力可将标准操作程序(SOP)的成文时间最多加快10倍，并且帮助将员工在课堂和工厂的培训时间缩减50%。”

欲了解更多信息或观看Vuforia Expert Capture的演示，请在汉诺威工业博览会上访问PTC的展位。Vuforia Expert Capture预计将于2019年5月底全面上市。

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关于Vuforia

PTC在工业界的传统为我们应对现实情况打下坚实基础，我们对人类潜能的信念驱动着我们实现自己的愿景；增强现实有助于实现这一潜力。我们的Vuforia增强现实解决方案可以在工业企业进行数字化转型时显著提高其员工工作效率。通过沉浸式互动和指导，Vuforia的AR体验可提高员工效率，帮助公司降低与废料和返工相关的成本并改进质量。借助AR，工人只用传统培训方法所需的一小部分时间即可变得熟练和高效，提高他们的生产力以及安全性和合规性。

关于PTC (NASDAQ:PTC)

PTC通过屡获殊荣、经过市场验证的解决方案促进工业创新，帮助公司实现产品和服务的差异化，改进卓越运营能力和提高员工生产力。借助PTC及其合作伙伴生态系统，制造商可以充分利用如今前景大好的新技术来推动数字化转型。

PTC.com @PTC 博客

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