ExaGrid e Zerto Anunciam Solução Integrada para Backup e Recuperação em Tempo Real

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, provedora líder de armazenamento inteligente hiperconvergente para backup, anunciou hoje a disponibilidade de uma solução integrada para backup de dados, armazenamento de backup para retenção a longo prazo e recuperação de desastres com a Zerto, líder no setor para resiliência de TI. É essencial para um plano completo de continuidade dos negócios e recuperação de desastres (BC/DR) que os dados estejam protegidos e possam ser recuperados durante um desastre a partir de pontos de restauração bastante granulares, bem como oferecer conformidade de retenção a longo prazo para o número crescente de regulamentações de proteção de dados, como a HIPAA, GLBA, a lei Sarbanes-Oxley, e abordar a necessidade de se preparar para auditorias da SEC e investigações jurídicas.

A proteção de dados contínua (CDP) da Zerto garante que as mudanças sejam constantemente registradas no Zerto Elastic Journal para que os pontos de recuperação sejam mantidos atualizados. A plataforma converge recuperação de desastres (DR) e backups para fins de disponibilidade contínua. Esta abordagem, em combinação com a zona de patamar de disco exclusivo da ExaGrid, o processo de desduplicação adaptativa e a arquitetura dimensionada, oferece uma solução que inclui proteção contínua dos dados e armazenamento escalável de retenção de backup a longo prazo.

A Zerto grava backups diários, semanais, mensais e anuais por longo prazo diretamente na zona de patamar da ExaGrid para restaurações rápidas de backups recentemente adicionados. De maneira paralela com o backup, porém não inline, a ExaGrid desduplica os dados no repositório da ExaGrid para as necessidades e os requerimentos de retenção por longo prazo. À medida que há um aumento dos dados, ferramentas são simplesmente adicionadas ao sistema da ExaGrid, que elimina atualizações em pilha do controller e obsolescência de produtos em comparação às soluções dimemsionadas tradicionais que forçam atualizações em pilha e obsolescência periódica de produtos.

“Há uma série de aplicativos, tipos de dados e organizações que necessitam de backup e recuperação em tempo real, bem como de recuperação de desastres. A ExaGrid tem a satisfação de ser uma parceira estratégica da Zerto e está empolgada para ver os resultados da nossa iniciativa de desenvolvimento do em conjunto para o lançamento no mercado”, disse Bill Andrews, CEO e presidente da ExaGrid.

“Em uma época de transformação digital contínua, as empresas precisam de novos níveis de resiliência por parte de suas soluções de DR e de backup”, comentou Ziv Kedem, CEO e cofundador da Zerto. “Os provedores de backups e DR devem estar se desenvolvendo para inovar além da necessidade e o Zerto 7.0 faz exatamente isso – revoluciona a maneira como o backup é feito. É com satisfação que fazemos parceria com a ExaGrid para capacitá-los a oferecer os recursos e o desempenho melhor que seus clientes desejam, agregando novos níveis de resiliência de TI às estratégias de proteção de dados, indo além de qualquer outra solução de DR e de backup”.

Juntas, a ExaGrid e a Zerto oferecem:

Proteção de dados contínua com restaurações em tempo real para BC/DR

Armazenamento acessível e eficaz para retenção por longo prazo

Indexação inteligente e pesquisa de todos os dados protegidos

Armazenamento para retenção por longo prazo de baixo custo e fora do local para DR

A combinação da plataforma de resiliência de TI da Zerto com o armazenamento de backup baseado em discos da ExaGrid alavanca os pontos fortes de cada solução para oferecer proteção de dados avançada, abrangente e a melhor do setor em tempo real dos ambientes virtualizados. Os dados são retidos na forma desduplicada, atendendo à demanda por retenção orientada pela conformidade a um custo e presença de armazenamento reduzidos. Juntas, a ExaGrid e a Zerto conseguem reproduzir os dados no sistema interno da ExaGrid para um local externo, nuvem pública ou para um sistema físico secundário da ExaGrid para garantir que todos os dados de retenção por longo prazo sejam protegidos contra um desastre no local.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid fornece armazenamento inteligente hiperconvergente para backup com desduplicação de dados, uma exclusiva zona de patamar e arquitetura dimensionada. A zona de patamar da ExaGrid proporciona a maior rapidez em backups, recuperações e restaurações instantâneas VM. Sua arquitetura dimensionada inclui ferramentas completas em um sistema dimensionado e assegura uma janela de backup com comprimento fixo à medida que os dados crescem, eliminando atualizações em pilha onerosas. Acesse o nosso site exagrid.com ou se conecte conosco pelo LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que agora gastam significativamente menos tempo com backup.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos titulares.

