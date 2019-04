Telstra kiest voor One Door om visuele merchandising te transformeren

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--One Door, Inc., de toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde software voor visuele merchandising, kondigde vandaag een meerjarige overeenkomst aan met Telstra, de grootste telecommunicatieprovider van Australië. De overeenkomst biedt Telstra de mogelijkheid om One Door's Merchandising Cloud te implementeren, met het oog op het leveren van gelokaliseerde klantervaringen en het verbeteren van de efficiëntie van de winkelactiviteiten.

"Bij Telstra zijn we gericht op het leveren van een superieure klantervaring in al onze winkels," aldus Andrew Carlson, hoofd Retail Operations bij Telstra Retail. "Met behulp van Merchandising Cloud kunnen we op consistente wijze leveren, ongeacht de unieke voetafdruk van elke winkel, de ervaring aanpassen op basis van de voorkeuren van de klant en een betere transparantie te bieden in de kwaliteit en naleving van de merchandising van winkels."

Merchandising Cloud van One Door is een cloudgebaseerde applicatie voor visuele merchandising en ruimteplanning die de manier transformeert waarop retailmerchandising- en winkelteams communiceren, samenwerken en merchandisingplannen in de winkel uitvoeren. In plaats van statische, uniforme planogrammen krijgen winkels een digitale, interactieve, begeleide ervaring en zien ze alleen de informatie die relevant is voor hun unieke lay-out- en marketingattributen. Voor de implementatie zal Telstra profiteren van de bestaande connectoren van Merchandising Cloud om Merchandising Cloud snel te integreren met de bestaande merchandising- en supply chain-systemen van Telstra, deze systemen te verpakken en te vernieuwen en Telstra in staat te stellen hun bestaande infrastructuur te hergebruiken.

"We zijn verheugd om samen te werken met Telstra om hen te helpen hun merchandisingprocessen te verbeteren en aantrekkelijke winkelervaringen te bieden," stelde Tom Erskine, CMO en SVP van Product bij One Door. "Naarmate 5G realiteit wordt, moeten telecomwinkeliers over de hele wereld hun winkellocaties omvormen tot bestemmingen waar consumenten de nieuwe diensten kunnen ervaren die mogelijk worden gemaakt door deze ongelooflijke technologie. We zijn trots om met Telstra samen te werken en een rol te spelen bij die transformatie."

Over One Door, Inc.

One Door, Inc. is de toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde software voor visuele merchandising. Met de Merchandising Cloud van One Door communiceren en bevestigen merchandisingteams de merchandisingplannen voor winkels en leggen ze deze ten uitvoer in een uniforme cloudgebaseerde applicatie. Met Merchandising Cloud kunnen retailers snel gelokaliseerde en impactvolle ervaringen voor klanten creëren en leveren. Meer informatie op onedoor.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.