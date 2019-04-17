Itron和VINCI Energies將打造澳洲最大的獨立智慧照明專案

華盛頓州利伯蒂湖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Itron公司(Itron, Inc., NASDAQ: ITRI)、VINCI Energies旗下的Electrix和坎培拉交通規劃與城市服務部(TCCS)正合作創建工業物聯網(IIoT)網路，以支援澳洲首都坎培拉的智慧照明、智慧城市和能源解決方案。負責管理坎培拉的路燈和其他關鍵基礎設施的TCCS將在該地區部署Itron的多功能網路，連接將由Itron的Streetlight.Vision中央管理軟體管理的路燈網路。該專案是澳洲最大的獨立智慧照明專案，也是澳洲和大洋洲的首個能源績效契約。

憑藉能源績效契約，電氣工程、建築和維護服務的一流供應商Electrix將在七年期間經營、維護和升級該路燈網路。這一創新模式將協助TCCS達成顯著的節能效果，加快邁向環境目標的進展，盡量降低投資風險，並幫助管理契約期限內的固定年度分配預算。

該網路的初始優勢將包括提高電氣安全性和節能配件的節能效果，這可利用燈光計量進行追蹤。從長遠來看，坎培拉社區將受益於智慧城市實驗室，設立該實驗室將用於測試和開發其他智慧城市解決方案，如智慧廢物管理、交通監控、污染感應和使用同一網路平臺的其他應用。同時還將提供新的數位控制維護管理系統作為升級的一部分，可對網路即時監控，以自動偵測燈故障或電纜問題等故障。

這將是七年合作關係的開始，該合作將專注於三項關鍵成果：保持路燈照明，提高能源效率，並對坎培拉成為智慧城市有所貢獻。

亞太地區商業和客戶支援副總裁Paul Nelsen表示：「Itron採用開放標準和經過全球驗證的智慧城市網路是協助TCCS等理事會和政府實現願景的理想平臺，其願景是改變對消費者的重要城市服務。我們很高興與TCCS和Electrix合作展開這一創新專案，這顯示合作和創造力的力量。我們將共同規劃策略性的可擴充流程，在單一、統一的網路下推出智慧城市應用。」

Electrix總經理Tony Croagh表示：「Electrix在維護電氣基礎設施，特別是街道照明方面擁有廣泛的本土專長。我們很高興能夠將我們與TCCS和Itron合作的經驗應用於這個獨特的專案。」

關於 Itron

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