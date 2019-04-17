埃创和VINCI Energies将打造澳大利亚最大的独立智能照明项目

华盛顿州利伯蒂湖--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--埃创公司(Itron, Inc., NASDAQ: ITRI)、VINCI Energies旗下的Electrix和堪培拉交通规划与城市服务部(TCCS)正合作创建一个工业物联网(IIoT)网络，以支持澳大利亚首都堪培拉的智能照明、智能城市和能源解决方案。负责管理堪培拉的路灯和其他关键基础设施的TCCS将在该地区部署埃创的多功能网络，连接将由埃创的Streetlight.Vision中央管理软件管理的路灯网络。该项目是澳大利亚最大的独立智能照明项目，也是澳大利亚和大洋洲的首个合同能源管理项目。

通过合同能源管理，电气工程、建筑和维护服务的领先供应商Electrix将在七年内运营、维护和升级该路灯网络。这一创新模式将帮助TCCS实现显著的节能效果，加快实现环境目标的进程，最大限度地降低投资风险，并帮助管理合同期限内的固定年度分配预算。

该网络的初始优势包括提高电气安全性和节能配件的节能效果，这可通过灯光计量进行跟踪。从长远来看，堪培拉社区将受益于一个将要设立的智能城市实验室，该实验室用于测试和开发其他智能城市解决方案，如智能废物管理、交通监控、污染感应和使用同一网络平台的其他应用。作为升级的一部分，还将提供新的数字控制维护管理系统，实现对网络的实时监控，以自动检测灯故障或电缆问题等故障。

这将是七年合作关系的开始，该合作将专注三项关键成果：保持路灯照明，提高能源效率，并为作为智慧城市的堪培拉做出贡献。

亚太地区商业和客户支持副总裁Paul Nelsen表示：“埃创基于开放标准和经过全球验证的智能城市网络是帮助TCCS等理事会和政府实现其愿景的理想平台：实现面向消费者的重要城市服务转型。我们很高兴与TCCS和Electrix合作开展这一创新项目，这显示了协作和创造力的力量。我们将共同制定一个战略性的可扩展流程，在一个统一的网络下推出智能城市应用。”

Electrix总经理Tony Croagh表示：“Electrix在维护电气基础设施，特别是街道照明方面拥有广泛的本地专长。我们很高兴能够将我们与TCCS和Itron合作的经验应用于这个独特的项目。”

关于埃创

埃创(Itron)让公用事业单位和城市能够安全可靠地在100多个国家的社区提供关键基础设施服务。我们的智能网络、软件、服务、仪表和传感器产品组合可帮助我们的客户更好地为所服务的人群管理他们的电力、燃气和水资源。通过与客户合作以确保他们的成功，我们帮助改善生活质量，保证安全，并促进全球数百万人的福祉。埃创致力于创造一个资源更加丰富的世界。关注我们：www.itron.com。

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