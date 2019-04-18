法國生物技術公司CellVax（宣布）擴大其用於臨床前研究動物模型的種類

法國MAISON-ALFORT--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 該戰略夥伴關係協議的成功簽署，使CellVax開發的最佳人類疾病非囓齒類動物模型滿足了持續加大的藥品研發市場的高標準需求。公司產品均適用於藥物的臨床前期以及臨床期階段的研發。 CellVax專注於推動癌症及骨關節炎(OA)新藥領域的研發，而大型動物模型在藥品的臨床前期開發過程中是必不可少。夥伴關係的建立，為公司提供了展現其優化的人類疾病動物模型的平台，從而為攻克上述疾病提供強有力的支持。

自今日起，CellVax可為中國及歐洲/法國的項目創造高附加值，包括幫助歐洲客戶在中國進行產品註冊以及幫助中國客戶加深對歐洲市場的了解。

公司本著以不斷創新為目標，加速融資以推動公司發展壯大並為公司研發出高質量產品提供保障。

自2019年2月起，CellVax一直致力於提高其臨床前研究階段的質量。目前， 公司在毒理學和生物分佈研究中大規模地開展良好實驗室規範標準 GLP 的應用。 2019年底，CellVax可將良好實驗室規範標準應用於藥物、疫苗及醫療器械在大型及小型動物模型中的臨床前研究。

此外，CellVax還積極投身於多個大型歐洲研究項目的合作中，例如Eureka、FP-7和Horizo n 2020，以及不斷尋求新的私募/公募，從而不斷提高公司研發創新能力及其在全球的知名度。

關於CellVax – www.cellvax-pharma.com

CellVax成立於2001年，是一家臨床前研究外包服務公司(CRO)，提供創新藥物在體外和體內的驗證研究，以加快治療人類重症疾病藥物的開發過程（主要是腫瘤學和骨關節炎領域） 。此外，CellVax還提供高質量的諮詢服務，以優化候選藥物的研發進程。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便了解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。