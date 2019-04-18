法国生物技术公司CellVax（宣布）扩大其用于临床前研究动物模型的种类

法国MAISON-ALFORT--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 该战略伙伴关系协议的成功签署，使CellVax开发的最佳人类疾病非啮齿类动物模型满足了持续加大的药品研发市场的高标准需求。公司产品均适用于药物的临床前期以及临床期阶段的研发。CellVax专注于推动癌症及骨关节炎(OA)新药领域的研发，而大型动物模型在药品的临床前期开发过程中是必不可少。伙伴关系的建立，为公司提供了展现其优化的人类疾病动物模型的平台，从而为攻克上述疾病提供强有力的支持。

自今日起，CellVax可为中国及欧洲/法国的项目创造高附加值，包括帮助欧洲客户在中国进行产品注册以及帮助中国客户加深对欧洲市场的了解。

公司本着以不断创新为目标，加速融资以推动公司发展壮大并为公司研发出高质量产品提供保障。

自2019年2月起，CellVax一直致力于提高其临床前研究阶段的质量。目前，公司在毒理学和生物分布研究中大规模地开展良好实验室规范标准GLP的应用。2019年底，CellVax可将良好实验室规范标准应用于药物、疫苗及医疗器械在大型及小型动物模型中的临床前研究。

此外，CellVax还积极投身于多个大型欧洲研究项目的合作中，例如Eureka、FP-7和Horizon 2020，以及不断寻求新的私募/公募，从而不断提高公司研发创新能力及其在全球的知名度。

关于CellVax – www.cellvax-pharma.com

Cellvax成立于2001年，是一家临床前研究外包服务公司(CRO)，提供创新药物在体外和体内的验证研究，以加快治疗人类重症疾病药物的开发过程（主要是肿瘤学和骨关节炎领域）。此外，CellVax还提供高质量的咨询服务，以优化候选药物的研发进程。

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