Telstra choisit One Door pour transformer le merchandising visuel

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--One Door, Inc., le principal fournisseur de logiciels de merchandising visuel dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de plusieurs années avec Telstra, le plus important fournisseur de services de télécommunications d'Australie. Cet accord permet à Telstra d'implémenter Merchandising Cloud de One Door, dans le but d'offrir une expérience client localisée et d'améliorer l'efficacité des opérations du magasin.

"Chez Telstra, nous nous efforçons d'offrir une expérience client supérieure dans tous nos magasins de détail", a déclaré Andrew Carlson, Head of Retail Operations chez Telstra Retail. "Merchandising Cloud nous permettra d'offrir des services de manière cohérente, quelle que soit l'empreinte unique de chaque magasin, d'adapter l'expérience en fonction des préférences des clients et d'offrir une meilleure transparence sur la qualité et la conformité du merchandising en magasin".

Merchandising Cloud de One Door est une application de merchandising visuel et de planification de l'espace basée dans le cloud qui transforme la façon dont le merchandising de détail et les équipes des magasins communiquent, collaborent et exécutent leurs plans de merchandising en magasin. Au lieu d'avoir des planogrammes statiques et uniformes, les magasins bénéficient d'une expérience numérique, interactive et guidée et ne voient que l'information pertinente à leur présentation unique et à leurs attributs marketing. Pour la mise en œuvre, Telstra tirera parti des connecteurs existants de Merchandising Cloud pour intégrer rapidement Merchandising Cloud aux systèmes existants de merchandising et de chaîne d'approvisionnement de Telstra, conditionnant et renouvelant ces systèmes pour permettre à Telstra de réutiliser leur infrastructure existante.

"Nous sommes ravis de nous associer à Telstra pour les aider à améliorer leurs processus de merchandising et à offrir des expériences de vente au détail attrayantes", a déclaré Tom Erskine, CMO and SVP of Product chez One Door. "Au fur et à mesure que la 5G devient une réalité, les détaillants en télécommunications du monde entier doivent transformer leurs points de vente en destinations où les consommateurs peuvent faire l'expérience des nouveaux services rendus possibles par cette technologie incroyable. Nous sommes fiers de travailler avec Telstra et de jouer un rôle dans cette transformation."

Pour en savoir plus sur One Door et Merchandising Cloud, cliquez ici.

A propos de One Door, Inc.

One Door, Inc. est le principal fournisseur de logiciels de merchandising visuel dans le cloud. Avec Merchandising Cloud de One Door, les équipes de merchandising communiquent, exécutent et confirment les plans de merchandising des magasins dans une application unifiée et basée dans le cloud. Merchandising Cloud permet aux détaillants de créer et de fournir rapidement des expériences localisées et impactantes pour leurs clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur onedoor.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.