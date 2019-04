Telstra sceglie One Door per trasformare il merchandising visivo

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--One Door, Inc., il principale fornitore di software di visual merchandising su base cloud, oggi ha annunciato un accordo pluriennale con Telstra, il più grande fornitore australiano di telecomunicazioni. L'accordo offre a Telstra la capacità di implementare il Merchandising Cloud di One Door, con la prospettiva di fornire esperienze per consumatori localizzate e migliorare l'efficienza delle operazioni nel punto vendita.

“Noi di Telstra ci impegniamo a fornire un'esperienza cliente di qualità in tutti i nostri punti vendita”, ha spiegato Andrew Carlson, Responsabile delle operazioni commerciali per Telstra Retail. “Merchandising Cloud ci consentirà di ottenere risultati costanti indipendentemente dall'impronta unica di ogni punto vendita, adattare l'esperienza basata sulle preferenze dei clienti, e fornire una migliore trasparenza nella qualità e conformità dello store merchandising”.

Merchandising Cloud di One Door è un'applicazione su base cloud di pianificazione del visual merchandising e dello spazio di vendita che trasforma il modo in cui il retail merchandising e i team nei punti vendita comunicano, collaborano ed eseguono piani di merchandising in negozio. Al posto di pianogrammi statici e uguali per tutti, i punti vendita ricevono un'esperienza digitale guidata e interattiva e visualizzano solo le informazioni rilevanti agli esclusivi layout e attributi commerciali. Per l'implementazione, Telstra si avvalerà dei connettori esistenti di Merchandising Cloud per integrare rapidamente Merchandising Cloud con i sistemi di merchandising e catena di fornitura esistenti di Telstra, integrando e rinnovando quei sistemi e consentendo a Telstra di riutilizzare l'infrastruttura esistente.

“Siamo entusiasti di collaborare con Telstra per aiutarli a migliorare i loro processi di merchandising e realizzare esperienze commerciali irresistibili”, ha spiegato Tom Erskine, CMO e SVP di Product presso One Door. “Con il 5G che sta diventando una realtà, i rivenditori telecom in tutto il mondo devono trasformare i loro punti vendita in destinazioni nelle quali i consumatori possono provare nuovi servizi resi possibili da questa incredibile tecnologia. Siamo orgogliosi della nostra collaborazione con Telstra e del nostro ruolo in questa trasformazione”.

Informazioni su One Door, Inc.

One Door, Inc. è il più importante fornitore di software di visual merchandising su cloud. Con Merchandising Cloud di One Door, i team di merchandising comunicano, eseguono e confermano piani di store merchandising in una applicazione unica su base cloud. Merchandising Cloud consente ai rivenditori di creare e realizzare rapidamente esperienze localizzate e di impatto per i clienti. Per saperne di più, visitare il sito dell'azienda, onedoor.com.

