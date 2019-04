Urban Airship semplifica il nome e annuncia il nuovo brand che riflette l’eccezionale crescita delle sue soluzioni di customer engagement

PARIGI, Francia--(BUSINESS WIRE)--La società di customer engagement Urban Airship annuncia oggi di aver semplificato il proprio nome in Airship, riflettendo il successo della sua nuova offerta tecnologica e la sua attuale posizione di leader nel mercato globale. Pioniera nel campo delle notifiche push su dispositivi mobili, Airship permette alle aziende di individuare e coordinare con precisione le interazioni con i propri clienti tramite app, siti web, SMS, e-mail, mobile wallet e altri canali emergenti. Le soluzioni di customer engagement digitale di Airship sono già state implementate con successo da molti brand – tra i più innovativi – per lo sviluppo e gestione delle strategie di trasformazione digitale.

Airship offre, ad esempio, esperienze utente distintive a brand leader in tutto il mondo tra cui AccuWeather, AMC Theatres, American Eagle Outfitters, BBC e Vodafone Group. Queste partnership, assieme ai numerosi premi recenti ricevuti, confermano il valore aggiunto dell'esperienza di Airship, nonché della velocità, scalabilità e flessibilità senza confronti della sua piattaforma.

"Dal 5G all'Internet of Things fino alle auto connesse, Vodafone è impegnata nell’abilitare una società digitale a tutto tondo. Ma la nostra missione inizia con i nostri centinaia di milioni di clienti, nel garantire esperienze superiori attraverso comunicazioni altamente pertinenti e personalizzate tramite i canali digitali che preferiscono", ha dichiarato Tanja Richter, director consumer products & services in technology, Vodafone Group. "Airship ha ricoperto un ruolo chiave in questa orchestrazione digitale negli ultimi due anni e, proprio di recente, ha dimostrato la sua flessibilità supportando alcune delle nostre prime campagne RCS attraverso la sua API Open Channels. Queste campagne di successo hanno registrato una percentuale di click del 40% e hanno previsto l’utilizzo di SMS qualora il consumatore non potesse ricevere messaggi RCS."

Oltre a rivelare la sua nuova veste, la società ha annunciato un sito completamente rinnovato che evidenzia come esperienze utente innovative possano guidare un processo di crescita lungo tutto il ciclo di vita del cliente, offrendo un modello comprovato per la trasformazione digitale focalizzata sul cliente.

"Vantiamo una straordinaria esperienza maturata lavorando con centinaia di brand leader a livello mondiale per quasi un decennio", ha dichiarato Brett Caine, CEO and president, Airship. "Abbiamo permesso ai nostri clienti di cavalcare i trend emergenti, connettendoli ai nuovi canali digitali e in anticipo rispetto alla concorrenza. Adesso continuiamo a tenere testa come la prima e comprovata soluzione di customer engagement per le aziende ma con un nuovo nome una nuova identità che riflette le nostre prestazioni, competenze e livello di innovazione."

Alla base dei più importanti esempi di trasformazione digitale

Airship ha distribuito quasi tre trilioni di messaggi tra cui quelle interazioni digitali che hanno permesso a brand di calzature di costruire community di centinaia di milioni di clienti o agli ospiti di hotel di saltare il check-in alla reception e sbloccare le porte delle proprie stanze semplicemente attraverso il telefono. Airship ha inaugurato alcune tra le prime esperienze di pre-ordine e pagamento mobile, assicurandosi che i baristi avessero ricevuto le loro mance. Inoltre, ogni anno Airship contribuisce a far viaggiare in serenità 250 milioni di viaggiatori ottimizzando le loro esperienze giornaliere con carte d'imbarco digitali e aggiornamenti in tempo reale.

Tra le aziende leader che utilizzano la piattaforma di customer engagement di Airship si annoverano:

AccuWeather

"Airship completa perfettamente la comprovata velocità e l'efficacia della consegna di dati mobili di AccuWeather per tenere il pubblico al sicuro e informato", ha affermato Kurt Fulepp, Chief Product Officer di AccuWeather. ”Essendo il brand di previsioni metereologiche considerato come più affidabile al mondo, la puntualità delle informazioni, le prestazioni e il carattere innovativo diventano elementi fondamentali. Abbiamo obiettivi sempre molto sfidanti e Airship ha dimostrato di essere un partner impegnato per l'innovazione e l'integrità del proprio brand proprio come AccuWeather."

AMC Theatres

"I consumatori di oggi hanno a disposizione schermi ovunque, per cui andare al cinema è proprio legato all’esperienza e il coinvolgimento digitale ci aiuta, in questo senso, a offrire maggior valore e comfort lungo tutto il percorso", ha dichiarato Kelly Hayse, director of push marketing di AMC Theatres. "Airship consente a AMC di accompagnare gli ospiti più rapidamente all’interno del cinema e al loro posto. Inoltre, l'analisi predittiva della piattaforma ha contribuito a creare campagne di messaggistica che sono fattori di crescita per il nostro business."

American Eagle Outfitters

"In questa nuova era del retail è essenziale offrire ai nostri clienti American Eagle e clienti Aerie esperienze digitali eccezionali", ha affermato Kristen D’Arcy, VP of integrated marketing and media, American Eagle Outfitters. "Negli ultimi cinque anni, Airship è stato un partner importante, ci siamo adattati alle esigenze dei clienti emergenti e abbiamo creato nuovi canali di coinvolgimento. Recentemente, abbiamo aggiunto le notifiche web di Airship e nei primi tre mesi abbiamo visto aumentare esponenzialmente la nostra audience Android indirizzabile che ha raggiunto open e click-through simili alla nostra app proprietaria."

BBC

"Per i media, la velocità e la pertinenza della messaggistica mobile su vasta scala è fondamentale per raggiungere il pubblico di riferimento e costruire una solida conoscenza del brand. È il percorso più veloce per offrire alle persone le informazioni che desiderano e per aumentare il coinvolgimento online e l’audience radiotelevisivo” ha dichiarato Mark Sheldon, head of product, personalisation, participation and data services diBBC. "Dopo una gara d'appalto competitiva, Airship ha ottenuto il contratto per BBC News, BBC Sport e Children's BBC. Ciò ci ha permesso di aumentare gradualmente il coinvolgimento del pubblico e ottenere riconoscimenti pluripremiati per la messaggistica focalizzata sul cliente."

Recentemente, Airship ha vinto il premio "Best Mobile Marketing Platform" in occasione del Technology Awards 2019 ospitato da Scott Brinker (chiefmartec.com). Airship è stata anche nominata Leader nel Magic Quadrant for Mobile Marketing Platforms 20181 di Gartner ed è stata posizionata più a destra nel quadrante Leader sull’asse relativo alla completezza della visione generale. Infine, nel Critical Capabilities for Mobile Marketing Platforms2 2018 di Gartner, Airship ha ottenuto il punteggio di prodotto più alto in tre dei quattro casi d'uso – Campaign Creation, Orchestration e Execution. Nel quarto caso d'uso (Measurement and Optimization), ha ottenuto il secondo punteggio più alto.

