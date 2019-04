Suqia Annonce les détails du 2ème Prix Mondial de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, qui s’élève à 1 million de dollars américains

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--SE Saeed Mohammed Al Tayer, Président du conseil d'administration de la UAE Water Aid Foundation (Suqia), a annoncé les détails du 2ème Prix Mondial de Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Le prix a été lancé par SA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président et Premier Ministre des Émirats et Emir de Dubaï, pour encourager les centres de recherche, les individus et les innovateurs du monde entier à trouver des solutions innovantes et durables pour la pénurie d’eau potable autour du monde, en utilisant l’énergie solaire. Le prix est supervisé par la UAE Water Aid Foundation (Suqia), sous le patronage des Initiatives Mondiales de Mohammed bin Rashid Al Maktoum et comprend trois catégories principales : le Prix des Projets Innovants, le Prix de Recherche et de Développement Innovants et le Prix Des Individus Innovateurs, avec des prix qui s’élèvent à 1 million de dollars américains.

Le Prix des Projets Innovants s'adresse aux organisations gouvernementales, semi-gouvernementales et non gouvernementales et comporte deux catégories : le Prix des Grands Projets d'un montant total de US $ 300.000 (trois cent mille dollars américains) ; et le Prix des Petits Projets, d’un montant total de US $ 240.000 (Deux cent quarante mille dollars américains). Le Prix de Recherche et de Développement Innovants s'adresse aux individus et aux équipes des établissements universitaires et centres de recherche indépendants ou sont reliés à des organisations gouvernementales ou semi-gouvernementales. Ce prix comporte deux catégories : le Prix des Institutions Nationales et le Prix des Institutions Internationales, d’un montant total de US $ 200.000 (deux cent mille dollars américains) chacun. Le Prix Des Individus Innovateurs comprend deux catégories : le Prix de la Jeunesse Innovatrice, destiné aux jeunes de 15 à 35 ans, d’un montant total de US $ 20.000 (Vingt mille dollars américains) et le Prix du Chercheur Distingué, d'un montant total de US $ 40.000 (Quarante mille Dollars américains). Les formalités et les conditions générales de participation sont disponibles sur le site Web de Suqia (www.suqia.ae). La date limite des candidatures est le 30 juin 2019.

« Cette année, le prix se base sur le succès de la première édition du prix, lancé en 2017, et qui a parvenu à attirer 138 participants de 43 pays. Nous avons été ravis de l’ampleur de participation de la part des jeunes et leur empressement pour concourir au prix qui a honoré 10 lauréats de 10 pays, » a déclaré Al Tayer. « Ce prix renforce la position des Émirats Arabes Unis en tant que plateforme pour l’innovation, la destination préférée des innovateurs et un incubateur unique pour les esprits créatifs du monde entier. »

En conclusion, Al Tayer a annoncé que plus de 9 millions de personnes dans 34 pays ont pu bénéficier des projets de Suqia vers la fin de 2018.

*Source: AETOSWire