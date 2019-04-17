Suqia公佈獎金總額達100萬美元的第二屆Mohammed Bin Rashid Al Maktoum全球水資源獎詳情

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿拉伯聯合大公國水援助基金會（Water Aid Foundation，下文稱“Suqia”）理事會主席Saeed Mohammed Al Tayer閣下公佈了第二屆Mohammed bin Rashid Al Maktoum全球水資源獎的詳情。該獎項由阿聯副總統兼總理、杜拜酋長Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下發起，旨在鼓勵全世界的研究中心、個人和創新者利用太陽能開發永續的創新解決方案，以解決飲用水匱乏的難題。該獎項由Suqia監督，是「Mohammed Bin Rashid Al Maktoum全球行動」的一部分，涵蓋三個主要類別：創新專案獎、創新研發獎和創新個人獎，獎金總額為100萬美元。

創新專案獎針對政府、半政府和非政府組織。它包含兩個類別：大型專案獎（獎金30萬美元）和小型專案獎（獎金24萬美元）。創新研發獎針對獨立或附屬於政府或半政府組織的學術機構和研究中心的個人及團隊。它包含兩個類別：國家機構獎和國際機構獎，獎金各為20萬美元。創新個人獎包含兩個類別：青年獎，針對15-35歲的青年，獎金2萬美元；以及傑出研究人員獎，獎金4萬美元。可造訪Suqia網站(www.suqia.ae)查閱報名的條款和條件。報名截止日期為2019年6月30日。

Al Tayer表示：「今年的獎項是建立在2017年首屆活動大獲成功的基礎之上，當年的活動吸引了來自43個國家的138名參與者。來自8個國家的10名優勝者獲獎，年輕人的參與度讓我們感到非常高興，這凸顯了阿拉伯聯合大公國為創新平臺、創新者目的地，以及全球創意人才育成中心的地位。」

Al Tayer指出，截至2018年底，34個國家的900多萬人從Suqia的專案中受益。

*來源：AETOSWire

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