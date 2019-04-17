Suqia公布奖金总额达100万美元的第二届Mohammed Bin Rashid Al Maktoum全球水资源大奖详情

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿联酋水援助基金会（Water Aid Foundation，下文称“Suqia”）理事会主席Saeed Mohammed Al Tayer阁下公布了第二届Mohammed bin Rashid Al Maktoum全球水资源大奖的详情。该奖项由阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下发起，旨在鼓励全世界的研究中心、个人和创新者利用太阳能开发可持续的创新解决方案，以解决饮用水匮乏的难题。该奖项由Suqia监管，是“Mohammed Bin Rashid Al Maktoum全球行动”的一部分，涵盖三个主要类别：创新项目奖、创新研发奖和创新个人奖，奖金总额为100万美元。

创新项目奖针对政府、半政府和非政府组织。它包含两个类别：大型项目奖（奖金30万美元）和小型项目奖（奖金24万美元）。创新研发奖针对独立或附属于政府或半政府组织的学术机构和研究中心的个人及团队。它包含两个类别：国家机构奖和国际机构奖，奖金各为20万美元。创新个人奖包含两个类别：青年奖，针对15-35岁的青年，奖金2万美元；以及杰出研究人员奖，奖金4万美元。可访问Suqia网站(www.suqia.ae)查阅报名的条款和条件。报名截止日期为2019年6月30日。

Al Tayer表示：“今年的奖项是建立在2017年首届活动取得巨大成功的基础之上，当年的活动吸引了来自43个国家的138名参与者。来自8个国家的10名优胜者获奖，年轻人的参与度让我们感到非常高兴，这凸显了阿联酋作为一个创新平台、创新者目的地，以及全球创意人才孵化器的地位。”

Al Tayer指出，截至2018年年底，34个国家的900多万人从Suqia的项目中受益。

*来源：AETOSWire

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