Suqia anuncia detalhes do 2.o Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Water Award, com prêmios de US$ 1 milhão no total

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Administração da Water Aid Foundation (Suqia) dos EAU, anunciou detalhes do 2.º Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Water Award, lançado por Sua Alteza Xeique Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e governante de Dubai. A premiação incentiva centros de pesquisa, indivíduos e inovadores do mundo todo a desenvolverem soluções inovadoras e sustentáveis que utilizem a energia solar para superar a escassez de água potável. Supervisionado pela Suqia, sob o amparo das iniciativas globais de Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, o prêmio tem três categorias principais: o Prêmio Projetos Inovadores, o Prêmio Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores e o Prêmio Indivíduos Inovadores, totalizando o valor de US$ 1 milhão.

O Prêmio Projetos Inovadores é direcionado a organizações governamentais, semigovernamentais e não governamentais. Ele tem duas categorias: o Prêmio Grandes Projetos, no valor de US$ 300 mil, e o Prêmio Pequenos Projetos, no valor de US$ 240 mil. O Prêmio Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores é direcionado a indivíduos e equipes de instituições acadêmicas e centros de pesquisa que sejam independentes ou vinculados a organizações governamentais ou semigovernamentais. Ele possui duas categorias: o Prêmio Instituições Nacionais e o Prêmio Instituições Internacionais, de US$ 200 mil cada. O Prêmio Indivíduos Inovadores abrange duas categorias: o Premio Jovem, no valor de US$ 20 mil e direcionado a jovens com idade entre 15 e 35 anos, e o Prêmio Pesquisador Reconhecido, que concede US$ 40 mil. Os termos e condições para se inscrever podem ser consultados no site da Suqia na internet (www.suqia.ae). O prazo para o recebimento de inscrições é 30 de junho de 2019.

“A premiação deste ano aproveita o sucesso de sua primeira edição, que foi realizada em 2017 e atraiu 138 participantes de 43 países. Estamos muito satisfeitos com a quantidade de jovens participantes na premiação, que premiou 10 vencedores de 8 países, enfatizando o papel dos EAU como uma plataforma de inovação, um destino para inovadores e uma incubadora de mentes criativas do mundo inteiro”, declarou Al Tayer.

Al Tayer observou também que, até o final de 2018, mais de 9 milhões de pessoas de 34 países já se beneficiaram com os projetos da Suqia.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.