Fluor remporte le contrat de Soutien Logistique V (LOGCAP V) au profit du commandement militaire américain pour l’Afrique

IRVING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluor Corporation (NYSE: FLR) a annoncé aujourd’hui que le Commandement de Soutien Logistique de l’Armée Américaine a offert à Fluor le contrat de Soutien Logistique V (LOGCAP V) pour assurer un appui régional en matière de planification pour le Commandement Militaire Américain pour l’Afrique, (AFRICOM). Le contrat comprend une période initiale d’un an, avec quatre périodes additionnelles d’une année chacune.

« Fluor fournit le support aux opérations de soutien logistique (LOGCAP) à l’Armée depuis 2008 et nous sommes honorés de poursuivre ce travail dans le cadre du programme LOGCAP V, » a déclaré Tom D’Agostino, Président du Groupe d’Activités Gouvernementales chez Fluor. « Etant l'un des clients les plus importants de Fluor, nous sommes prêts à fournir les ressources et les capacités pour soutenir les objectifs opérationnels de l'armée et lui permettre de se déployer à n'importe quel endroit et à tout moment, et servir les troupes américaines et les forces de la coalition dans leurs missions dans les zones les plus difficiles et les plus isolées au monde. »

En tant que contrat à commandes multiples, Fluor était l’une des quatre entreprises sélectionnées pour exécuter le contrat LOGCAP au profit de l’armée américaine par le biais d’un processus d’appel d’offres.

Le Commandement Militaire Américain pour l’Afrique, (AFRICOM) et ses partenaires, empêchent et neutralisent les menaces transnationales, protègent le personnel et les installations américaines, préviennent et atténuent les conflits et renforcent les capacités de défense des partenaires africains, dans le but de soutenir et promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité régionales. AFRICOM a son siège à Stuttgart en Allemagne.

