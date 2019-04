SpeeDx et Cepheid annoncent un partenariat pour la conception de tests

ResistancePlus MG will be the first assay available through the Cepheid FleXible for GeneXpert program.

ResistancePlus MG will be the first assay available through the Cepheid FleXible for GeneXpert program.

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx Pty, Ltd. a annoncé la signature d'un accord avec Cepheid pour la conception de ses tests de leaders sur le marché, ResistancePlus®, destinés à être utilisés sur le système GeneXpert. Le premier test du programme FleXible Cartridge de Cepheid, dont le lancement est prévu début 2019, est ResistancePlus® MG, permettant de détecter l'infection sexuellement transmissible (IST) Mycoplasma genitalium (Mgen) et des marqueurs associés à la résistance à l'azithromycine.

"La disponibilité de ResistancePlus MG dans une cartouche FleXible qui fonctionne sur le système GeneXpert est une extension fascinante et passionnante pour nous", a déclaré Colin Denver, CEO de SpeeDx. "Les patients bénéficient déjà d'une thérapie guidée par la résistance grâce à nos tests de laboratoire centraux. Désormais, les cliniciens peuvent recevoir l'information sur la résistance encore plus rapidement, afin d'appuyer la gestion des antimicrobiens et des décisions plus efficaces en matière de traitement antibiotique."

"Notre nouveau programme FleXible Cartridge permet aux fabricants de réactifs de confiance de développer des tests moléculaires ciblés grâce à la cartouche facile à utiliser de Cepheid", a déclaré David H. Persing, M.D., Ph.D., Chief Medical and Technology Officer de Cepheid. "Avec une base mondiale installée de près de 22 000 systèmes GeneXpert, cette technologie pourrait potentiellement être appliquée dans de multiples contextes où l'information sur les traitements est nécessaire rapidement."

Les lignes directrices de prise en charge de l'infection aux Mgen comprennent les tests de résistance1-3 en réponse aux taux croissants de résistance aux macrolides observés lors de la détection de Mgen seulement ou lors d'un traitement empirique par le Mgen.4-6 ResistancePlus® MG appuie les lignes directrices de gestion du Mgen et permet la thérapie guidée par la résistance, dont il a été cliniquement prouvé qu'elle améliore les taux de guérison en fournissant aux cliniciens les informations les plus précieuses pour les guider dans le traitement antibiotique.3

A propos de Mgen

M. genitalium peut causer des symptômes tels que l'urétrite, la cervicite, l'endométrite et les maladies inflammatoires pelviennes. Des études récentes ont montré que sa prévalence était plus élevée que celle de la gonorrhée. 7 Comme la gonorrhée, M. genitalium se transforme également en une superbactérie d'IST qui devient résistante à de nombreux traitements antibiotiques, ce qui entraîne des infections extrêmement difficiles à traiter et menace la santé publique mondiale.8

Les antibiotiques macrolides, en particulier l'azithromycine, sont le traitement de première intention du problème croissant des IST de type M. genitalium, mais la résistance à ces antibiotiques a augmenté dans plusieurs pays, atteignant jusqu'à 50%.4-6 En raison de ce problème croissant de résistance aux antibiotiques, plusieurs lignes directrices mondiales sur la prise en charge des IST concernant les infections aux Mgén recommandent de compléter l'utilisation des tests moléculaires pour la détection de M. genitalium avec un test capable de détecter les mutations associées à la résistance aux macrolides.1-3

Actuellement, il n'existe pas de test de diagnostic moléculaire approuvé par la FDA pour la détection de M. genitalium aux États-Unis. Le test SpeeDx ResistancePlus® est marqué CE pour la vente en Europe et approuvé par la TGA pour la vente en Australie. Le test fournit aux cliniciens de précieuses informations sur la détection et la résistance aux antibiotiques dans un délai rapide. La détection précoce des infections résistantes aux antibiotiques permet une thérapie guidée par la résistance pour un meilleur traitement de la maladie chez les patients, réduisant ainsi le risque de propagation parmi les populations vulnérables et combattant la résistance aux antibiotiques.

A propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée basée en Australie avec des bureaux à Londres et aux États-Unis, et un réseau de distributeurs dans toute l’Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire qui, au-delà de la simple détection, proposent des informations complètes pour une prise en charge améliorée du patient. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase (qPCR) en temps réel a permis de développer les stratégies de détection et d’amorçage multiplex les plus sophistiquées du marché. Les portefeuilles de produits se concentrent sur les diagnostics multiplex pour les infections sexuellement transmissibles (IST), les marqueurs de résistance aux antibiotiques et les maladies respiratoires. Pour plus d'informations concernant SpeeDx, rendez-vous sur : https://plexpcr.com

A propos de Cepheid

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cepheid est une société leader dans le domaine du diagnostic moléculaire qui se consacre à l'amélioration des soins de santé en développant, fabriquant et commercialisant des systèmes et tests moléculaires précis et faciles à utiliser. En automatisant des procédures manuelles très complexes et chronophages, les solutions de l'entreprise permettent aux institutions de toutes tailles d'effectuer des tests génétiques sophistiqués pour les organismes et les maladies génétiques. Grâce à ses fortes capacités en biologie moléculaire, la société se concentre sur les applications où des résultats de tests précis, rapides et exploitables sont les plus nécessaires, comme la gestion des maladies infectieuses et du cancer. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cepheid.com.

1. Jensen JS, Cusini M, Gomberg M, Moi H. 2016. 2016 European guideline on Mycoplasma genitalium infections. J Eur Acad Dermatol Venereol. PMID: 27505296.

2. https://www.bashhguidelines.org/media/1146/ngu-update-05_2017-final.pdf

3. http://www.sti.guidelines.org.au/sexually-transmissible-infections/mycoplasma-genitalium

4. Read T R H, Fairley C K, Murray G L, et al. Outcomes of resistance-guided sequential treatment of Mycoplasma genitalium infections: a prospective evaluation, Clinical Infectious Diseases, ciy477, https://doi.org/10.1093/cid/ciy477

5. Getman D, Jiang A, O'Donnell M, Cohen S. 2016. Mycoplasma genitalium prevalence, coinfection, and macrolide antibiotic resistance frequency in a multicenter clinical study cohort in the United States. J Clin Microbiol 54:2278-2283.

6. Murray GL, Bradshaw CS, Bissessor M, et al. Increasing Macrolide and Fluoroquinolone Resistance in Mycoplasma genitalium. Emerging Infectious Diseases. 2017;23(5):809-812. doi:10.3201/eid2305.161745.

7. Miller WC, Ford CA, Morris M, et al. Prevalence of chlamydial and gonococcal infections among young adults in the United States. JAMA 2004; 291:2229–2236.

8. Unemo, M. & Jensen, J.S. ‘Antimicrobial-resistant sexually transmitted infections: gonorrhoea and Mycoplasma genitalium’. 2016. Nat. Rev. Urol.268. Publié en ligne le 10 janvier 2017. doi:10.1038/nrurol

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.