SpeeDx e Cepheid anunciam parceria em teste

ResistancePlus MG will be the first assay available through the Cepheid FleXible for GeneXpert program.

SYDNEY--(BUSINESS WIRE)--A SpeeDx Pty, Ltd. anunciou um acordo com a Cepheid para fabricar seus testes ResistancePlus® líderes de mercado para uso no sistema GeneXpert. O primeiro teste no programa FleXible Cartridge da Cepheid, planejado para ser lançado no início de 2019, é o ResistancePlus® MG, que detecta a infecção sexualmente transmissível (IST) Mycoplasma genitalium (Mgen) e os marcadores associados à resistência à azitromicina.

“A disponibilidade do ResistancePlus MG em um cartucho FleXible que é executado no sistema GeneXpert é uma extensão atraente e emocionante para nós”, disse Colin Denver, CEO da SpeeDx. “Os pacientes já estão se beneficiando da terapia guiada por resistência com nossos testes do laboratório central. Agora os médicos podem receber informações sobre a resistência de forma ainda mais rápida, para apoiar a administração antimicrobiana e tomar decisões mais eficazes de tratamento com antibióticos.”

“Nosso novo programa FleXible Cartridge permite que os fabricantes confiáveis de reagentes desenvolvam testes moleculares direcionados usando o cartucho fácil de usar da Cepheid”, afirmou David H. Persing, M.D., Ph.D., diretor Médico e de Tecnologia da Cepheid. “Com uma base global instalada de quase 22 mil sistemas GeneXpert, esta tecnologia poderia ser aplicada em múltiplas configurações, nas quais se necessita informações de tratamento acionáveis de modo rápido.”

As diretrizes de manejo para a infecção por Mgen incluem o teste de resistência1-3 em resposta a taxas crescentes de resistência a macrolídeos observadas com tratamento exclusivo para detecção do Mgen ou Mgen empírico.4-6 ResistancePlus® MG apoia as diretrizes de manejo do Mgen e permite terapia guiada por resistência, que está clinicamente comprovada para melhorar as taxas de cura, fornecendo aos médicos informações muito necessárias para orientar o tratamento com antibióticos.3

Sobre o Mgen

M. genitalium pode causar sintomas como uretrite, cervicite, endometrite e doença inflamatória pélvica. Em estudos recentes, descobriu-se que tem uma prevalência maior do que a gonorreia.7 Como a gonorreia, o M. genitalium também está evoluindo para a chamada superbactéria de IST, que está se tornando resistente a muitos tratamentos com antibióticos, provocando infecções extremamente difíceis de tratar e ameaçando a saúde pública global.8

Os antibióticos macrolídeos, especificamente a azitromicina, são o tratamento de primeira linha para o problema de crescimento acelerado das infecções sexualmente transmissíveis M. genitalium, mas a resistência a esses antibióticos aumentou em até 50% em vários países.4-6 Devido a esse crescente problema de resistência a antibióticos, várias diretrizes globais de manejo de IST em infecções por Mgen recomendam complementar o uso de testes moleculares para detectar o M. genitalium com um ensaio capaz de detectar mutações associadas à resistência a macrolídeos.1-3

Atualmente, não existe nenhum teste de diagnóstico molecular apurado pela FDA para a detecção do M. genitalium nos EUA. O ensaio ResistancePlus® MG da SpeeDx possui a marcação CE para venda na Europa e a TGA aprovou a venda na Austrália. O teste fornece informações valiosas sobre detecção e resistência a antibióticos para os médicos em um período de tempo rápido. A detecção atempada de infecções resistentes a antibióticos permite a terapia guiada por resistência para um melhor tratamento da doença para os pacientes, diminuindo o potencial de disseminação entre populações vulneráveis e combatendo a resistência aos antibióticos.

Sobre a SpeeDx

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada com sede na Austrália, escritórios em Londres e Estados Unidos, e distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão mais além da simples detecção para oferecer informações abrangentes para um melhor gerenciamento do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) tem impulsionado as estratégias de priming e detecção multiplex líderes de mercado. Os portfólios de produtos enfocam o diagnóstico multiplex para infecções sexualmente transmissíveis (IST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para mais informações sobre a SpeeDx, acesse: https://plexpcr.com

Sobre a Cepheid

Com sede em Sunnyvale, Califórnia (EUA), a Cepheid é uma empresa líder em diagnóstico molecular dedicada à melhoria da saúde ao desenvolver, fabricar e comercializar sistemas e testes moleculares precisos, porém fáceis de usar. Ao automatizar procedimentos manuais altamente complexos e demorados, as soluções da empresa oferecem uma maneira melhor para que as instituições de qualquer porte realizem testes genéticos sofisticados para organismos e doenças de base genética. Por meio de sua forte capacidade de biologia molecular, a empresa está focada nas aplicações em que os resultados de testes precisos, rápidos e acionáveis são mais necessários, como o gerenciamento de doenças infecciosas e câncer. Para mais informações, acesse www.cepheid.com.

