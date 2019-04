SpeeDx y Cepheid anuncian su asociación para realizar pruebas

ResistancePlus MG will be the first assay available through the Cepheid FleXible for GeneXpert program.

SÍDNEY--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx Pty, Ltd. anuncia que ha firmado un acuerdo con Cepheid para fabricar sus pruebas ResistancePlus® líderes en el mercado para su uso en el sistema GeneXpert. La primera prueba del programa FleXible Cartridge de Cepheid, cuyo lanzamiento está previsto para los primeros meses de 2019, es ResistancePlus® MG, que detecta la infección de transmisión sexual (ITS) por Mycoplasma genitalium (Mgen) y los marcadores asociados a la resistencia a la azitromicina.

«La disponibilidad de ResistancePlus MG en un cartucho FleXible que funciona con el sistema GeneXpert es para nosotros una extensión convincente y apasionante», declaró Colin Denver, director ejecutivo de SpeeDx. «Los pacientes ya se benefician de la terapia guiada por resistencia con nuestras pruebas de laboratorio central. Ahora, los médicos pueden recibir información sobre la resistencia incluso más rápido, para apoyar la administración de antimicrobianos y tomar decisiones más efectivas sobre el tratamiento con antibióticos».

«Nuestro nuevo programa FleXible Cartridge permite a los fabricantes de reactivos acreditados desarrollar pruebas moleculares específicas que utilizan el cartucho fácil de usar de Cepheid», explicó David H. Persing, M.D., Ph.D., director médico y tecnológico de Cepheid. «Con una base global instalada de casi 22 000 sistemas GeneXpert, esta tecnología podría aplicarse potencialmente en múltiples entornos en los que se necesita información procesable de tratamiento de manera rápida».

Las pautas de manejo de la infección por Mgen incluyen antibiogramas1-3 en respuesta a las crecientes tasas de resistencia a los macrólidos observadas con el tratamiento empírico o exclusivamente por detección de Mgen.4-6 ResistancePlus® MG respalda las pautas de manejo del Mgen y permite la terapia guiada por resistencia, que está clínicamente comprobado que mejora las tasas de curación, ya que proporciona a los médicos la información que tanto necesitan para guiar el tratamiento con antibióticos.3

Acerca de Mgen

M. genitalium puede causar síntomas como uretritis, cervicitis, endometritis y enfermedad inflamatoria pélvica. En estudios recientes, se ha encontrado que su prevalencia es mayor que la de la gonorrea. 7 Al igual que la gonorrea, M. genitalium también evoluciona hacia la denominada superbacteria de las ITS que es cada vez más resistente a muchos tratamientos con antibióticos, provoca infecciones extremadamente difíciles de tratar y representa una amenaza la salud pública mundial.8

Los antibióticos macrólidos, específicamente la azitromicina, son el tratamiento de primera línea para el problema de las ITS por M. genitalium, que aumenta de manera vertiginosa. Pero la resistencia a estos antibióticos ha aumentado hasta en un 50 % en varios países.4-6 Debido a este creciente problema de resistencia a los antibióticos, varias Guías de Manejo de ITS globales sobre las infecciones por Mgen recomiendan complementar mediante pruebas moleculares para M. genitalium con un ensayo capaz de detectar mutaciones asociadas con la resistencia a los macrólidos.1-3

Actualmente, no existe ninguna prueba de diagnóstico molecular aprobada por la FDA para la detección de M. genitalium en los EE. UU. El ensayo SpeeDx ResistancePlus® MG tiene la marca CE para su venta en Europa y está aprobado por la TGA para su venta en Australia. La prueba proporciona a los médicos información valiosa sobre detección y resistencia a los antibióticos en un período de tiempo muy corto. La detección oportuna de las infecciones resistentes a los antibióticos permite realizar un mejor tratamiento a los pacientes mediante terapia guiada por resistencia, lo que disminuyen el potencial de propagación entre las poblaciones vulnerables y combate la resistencia a los antibióticos.

Acerca de SpeeDx

Fundada en el año 2009, SpeeDx es una empresa privada con sede en Australia, oficinas en Londres y EE. UU. y distribuidores en toda Europa. SpeeDx se especializa en soluciones de diagnóstico molecular que van más allá de la simple detección y ofrecen información integral que permite mejorar el manejo del paciente. La tecnología innovadora de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR) ha impulsado las estrategias de cebado y detección multiplex, líderes del mercado. Las carteras de productos se centran en diagnósticos de infecciones de transmisión sexual (ITS), marcadores de resistencia a antibióticos y enfermedades respiratorias con tecnología multiplex. Para obtener más información sobre SpeeDx, visite: https://plexpcr.com

Acerca de Cepheid

Con sede en Sunnyvale, California, Cepheid es una empresa líder en diagnósticos moleculares que se dedica a mejorar el cuidado de la salud mediante el desarrollo, la fabricación y comercialización de sistemas y pruebas moleculares altamente precisos y fáciles de usar. Al automatizar procedimientos manuales altamente complejos, y que requieren mucho tiempo, las soluciones de Cepheid mejoran la manera en que las instituciones de cualquier tamaño realiza pruebas genéticas sofisticadas para organismos y enfermedades con base genética. A través de sus sólidas capacidades en biología molecular, la empresa se centra en aquellas aplicaciones en las que más se necesitan resultados precisos, rápidos y procesables, como el control de las enfermedades infecciosas y el cáncer. Para obtener más información, visite www.cepheid.com.

