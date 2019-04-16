Mashreq借助IDEMIA提高頂級卡支付體驗標準

阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--阿拉伯聯合大公國首屈一指的金融機構之一Mashreq Bank擁有為客戶推出尖端銀行產品的光榮傳統。它是第一家推出阿聯首張「自拍」信用卡“Portrait”的銀行，這種卡讓持卡人能夠從手機上傳自己喜愛的照片並收到客製化的信用卡。

在其創新文化的驅動下，Mashreq也成為阿聯金屬卡的早期採用者之一。2016年，Mashreq利用IDEMIA的智慧金屬技術，為其高階客戶群推出個人化金屬卡作為頂級支付工具，並取代Solitaire卡。

Mashreq和IDEMIA：一貫領先

Mashreq金屬銀行卡由IDEMIA在設計和個人化服務方面的專業技術提供支援，是持卡人聲望和獨特身份的象徵。這有助於確保客戶獲得卓越服務，自金屬卡推出以來，Mashreq Bank已為其頂級客戶發放了逾1.5萬張卡，為阿聯單一銀行發行的金屬卡數量之最。

Mashreq Bank支付主管Pankaj Kundra表示：「我們非常高興能與IDEMIA合作開發金屬卡產品。在雙方的合作中，IDEMIA以成熟的創新科技為Mashreq提供支援，使我們能夠為高階客戶群提供標誌性的支付體驗，提升我們精英消費群的生活方式。」

IDEMIA金融機構（中東和非洲）資深副總裁Julia Schoonenberg表示：「自2016年以來，我們的金屬卡技術一直是Mashreq Bank的首選，為此我們深感自豪。這是向深化始於2011年的雙方關係所邁出的又一步。作為金屬卡領域的市場領導者，IDEMIA致力於為客戶提供高品質的產品，彰顯他們對高階客戶的承諾。」

關於IDEMIA

增強身份識別領域的全球領導者IDEMIA立志提供值得人民和消費者等信賴的環境，以在實體和數位空間從事重要的日常活動（如支付、聯網、旅遊和投票）。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。增強身份識別可確保隱私和信任，並提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障，透過支援增強身份識別，我們重塑了對於我們最重大的資產之一（身份）的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體，在安全至關重要的任何時候、任何地方均是如此。我們為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供增強身份識別。

IDEMIA在全球擁有約13,000名員工，為逾180個國家的客戶提供服務。

查詢詳情，敬請造訪www.idemia.com / 在Twitter上關注我們：@IDEMIAGroup

關於Mashreq

Mashreq創立於1967年，是阿拉伯聯合大公國最古老的銀行，致力於提供屢獲殊榮的金融解決方案和服務。在漫長的50年歷史中，Mashreq透過創新的金融解決方案脫穎而出，協助其客戶實現夙願。如今，Mashreq在阿聯以外的11個國家發展業務，在歐洲、美國、亞洲和非洲設有26家海外分支機搆和辦事處。

Mashreq於2016年提出新的願景和使命，闡述其對客戶、同業和社區的承諾。秉持成為該地區最先進銀行的新願景，Mashreq利用其在銀行業的領導地位，為企業、零售、國際、財政和伊斯蘭銀行業務的客戶提供創新的可能性和解決方案。Mashreq很自豪能夠成為阿聯首家連續五年（2014至2018年）獲得「蓋洛普偉大工作場所獎」(Gallup Great Workplace Award)的金融機構。Mashreq還長期投資於招聘、培訓和培養阿聯未來世代的國民銀行家。

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