Mashreq借助IDEMIA提高顶级卡支付体验标准

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿联酋领先的金融机构之一Mashreq Bank拥有为客户推出尖端银行产品的光荣传统。它是第一家推出阿联酋首张“自拍”信用卡“Portrait”的银行，这种卡让持卡人能够从手机上传自己喜爱的照片并收到定制的信用卡。

在其创新文化的推动下，Mashreq也成为阿联酋金属卡的早期采用者之一。2016年，Mashreq利用IDEMIA的智能金属技术，为其高端客户群推出了作为高级支付工具的个性化金属卡，并已取代Solitaire卡。

Mashreq和IDEMIA：一贯领先

Mashreq金属银行卡由IDEMIA在设计和个性化服务方面的专业技术提供支持，是持卡人声望和独特身份的象征。这有助于确保客户获得卓越服务，自金属卡推出以来，Mashreq Bank已向其尊享客户发放了逾1.5万张卡，为阿联酋单家银行发行的金属卡数量之最。

Mashreq Bank支付主管Pankaj Kundra表示：“我们非常高兴能与IDEMIA合作开发金属卡产品。在双方的合作中，IDEMIA通过成熟的创新技术为Mashreq提供支持，使我们能够为高端客户群提供标志性的支付体验，完善我们的精英消费群的生活方式。”

IDEMIA金融机构（中东和非洲）高级副总裁Julia Schoonenberg表示：“自2016年以来，我们的金属卡技术一直是Mashreq Bank的首选，为此我们深感自豪。这是双方向深化始于2011年的关系迈出的又一步。作为金属卡领域的市场领导者，IDEMIA致力于为客户提供高质量的产品，彰显他们对高端客户的承诺。”

关于IDEMIA

增强身份领域的全球领导者IDEMIA立志提供值得市民和消费者等信赖的环境，以在物理和数字空间开展重要的日常活动（如支付、联网、旅游和投票）。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。增强身份可确保隐私和信任，并提供安全、经身份验证和可验证的交易保障，通过支持增强身份，我们重塑了我们对于我们最重大的资产之一（身份）的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体，在安全至关重要的任何时候、任何地方均是如此。我们为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供增强身份。

IDEMIA在全球拥有约13,000名员工，为逾180个国家的客户提供服务。

垂询详情，敬请访问www.idemia.com / 在Twitter上关注我们：@IDEMIAGroup

关于Mashreq

Mashreq创立于1967年，是阿联酋最古老的银行，致力于提供屡获殊荣的金融解决方案和服务。在漫长的50年历史进程中，Mashreq通过创新的金融解决方案脱颖而出，助力其客户实现夙愿。如今，Mashreq在阿联酋以外的11个国家开展业务，在欧洲、美国、亚洲和非洲设有26家海外分支机构和办事处。

Mashreq于2016年提出新的愿景和使命，阐述了其对客户、同行和社区的承诺。秉持成为该地区最先进银行的新愿景，Mashreq利用其在银行业的领导地位，为其企业、零售、国际、财政和伊斯兰银行业务的客户提供创新的可能性和解决方案。Mashreq很自豪能够成为阿联酋首家连续五年（2014至2018年）获得“盖洛普伟大工作场所奖”(Gallup Great Workplace Award)的金融机构。Mashreq还长期投资于招聘、培训和培养阿联酋未来世代的国民银行家。

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