La Fondation de l’Université Concordia et le fonds global d’investissement Inerjys Ventures signent un partenariat nouvelle génération de 1,2 M$ pour renforcer le secteur des technologies propres

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--La Fondation de l’Université Concordia (FUC) et Inerjys Ventures (Inerjys) sont ravis d’annoncer leur nouveau partenariat et d’investir dans les technologies propres tout en renforçant leur engagement en faveur de la transformation des nouvelles énergies.

Dans le cadre de cette entente, Inerjys investira, par l’entremise de sociétés en commandite, 1,2 million de dollars du portefeuille à long terme de la FUC dans trois entreprises de son portefeuille : AESP Énergie verte, qui conçoit des solutions solaires évolutives hors réseau électrique; StillGood Foods, qui lutte contre le gaspillage et l’insécurité alimentaires à l’échelle locale grâce à des collations durables; et Goliath Wind, dont les turbines à rotor modulaire pourraient révolutionner l’économie classique de l’éolien, tant du point de vue de la fabrication que des opérations. AESP et StillGood Foods sont toutes deux situées aux Québec, tandis que Goliath Wind sera constituée en société au Canada dans le cadre de la stratégie de commercialisation d’Inerjys.

Le partenariat fait suite à la signature par la FUC, en 2018, des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies. En février 2019, Concordia est devenue la première université canadienne à émettre une obligation durable.

En plus des investissements de la FUC par l’intermédiaire d’Inerjys, le partenariat nouvelle génération permettra aux étudiants et aux chercheurs de Concordia de collaborer avec ces trois entreprises au niveau opérationnel.

« Notre désir d’incarner l’université nouvelle génération s’exprime tant dans nos activités de recherche et d’enseignement que dans notre engagement communautaire et dans nos partenariats avec les futurs leaders de l’industrie », a commenté le recteur de l’Université Concordia Alan Shepard. « Cet accord illustre notre détermination à créer un avenir durable pour les Canadiens et les Canadiennes et à mener par l’exemple. »

« Le fait qu’un établissement aussi respecté que l’Université Concordia investisse par l’intermédiaire d’Inerjys constitue un formidable coup de pouce non seulement pour les entreprises de notre portefeuille, mais aussi de manière plus générale pour le secteur des technologies vertes », a affirmé Stephan Ouaknine, président et chef de la direction d’Inerjys. « L’engagement financier de la FUC nous permettra de continuer à trouver les meilleurs fournisseurs de technologies propres pour notre portefeuille et démontre clairement que Concordia vise, comme nous, à diminuer les répercussions du changement climatique. L’accès aux réseaux d’universitaires et de diplômés socialement engagés de l’Université rend ce partenariat encore plus bénéfique pour tout un chacun. »

Le président de la Fondation de l’Université Concordia, Howard Davidson, a pour sa part ajouté : « La signature des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies et la mise en œuvre d’une politique d’investissement d’impact en 2018 montrent que la FUC souhaite générer non seulement un rendement financier, mais aussi des retombées sociales et environnementales. Elle y est notamment parvenue par l’émission d’obligations en février dernier. Avec Inerjys, nous sommes allés encore plus loin, car nous avons réellement créé un partenariat nouvelle génération en impliquant nos étudiants et chercheurs dans son portefeuille d’entreprises vertes. »

À propos d’Inerjys

Inerjys est une société de placement mondiale qui s’attache à accélérer l’adoption de technologies propres afin d’atténuer rapidement les répercussions des changements climatiques. Inerjys investit dans des sociétés proposant des technologies utilisables dans le monde entier et prêtes à la commercialisation. Grâce à un modèle d’investissement unique, Inerjys aide activement les sociétés de son portefeuille à commercialiser leurs technologies et à générer une croissance. Apprenez-en plus sur inerjys.com et sur Twitter.

À propos de la Fondation de l’Université Concordia

Constituée en 1991 et en activité depuis 1996, la Fondation de l’Université Concordia se destine à assurer la viabilité à long terme des programmes et des initiatives de l’établissement. De concert avec l’Université, la fondation aspire à favoriser un cadre dans lequel l’enseignement, l’apprentissage et la recherche participent pleinement à la qualité de vie à Montréal, au Québec, au Canada et partout dans le monde. La Fondation de l’Université Concordia s’efforce de créer une société plus créative, diversifiée, et dotée d’une plus grande capacité d’adaptation.