Biotecnologia Francesa CellVax já é capaz de propor estudos pré-clínicos em animais de grande porte

Graças à sua parceria estratégica, a CellVax pode agora responder à grande demanda de seleção otimizada de modelos que representam melhor as doenças humanas e está apta para oferecer estudos pré-clínicos em grandes espécies de não roedores, bem como modelos diversificados pré-clínicos ou testes clínicos.

Grandes espécies de animais são essenciais para o desenvolvimento de novas terapias nos campos de câncer e osteoartrite (OA), as duas especialidades de pesquisa da CellVax. Através desta parceria, a empresa obteve um significativo progresso em sua capacidade de fornecer uma ampla gama de espécies de animais para análise destas doenças.

De agora em adiante, a CellVax se oferece para executar plenamente grandes projetos com valor agregado na China e na França/Europa, incluindo registros de produtos na China para clientes europeus, ou uma melhor compreensão dos mercados europeus para clientes chineses.

Financiamento mais rápido para dar suporte ao crescimento e financiar a qualidade e recursos de P&D, condutor de inovação para CellVax

Desde fevereiro de 2019, a CellVax vem se comprometendo em aprimorar a qualidade de seus estudos pré-clínicos. Atualmente, um grande estudo de toxicologia GLP e distribuição biológica está em andamento na CellVax.

No fim de 2019, a CellVax será capaz de realizar uma gama completa de estudos pré-clínicos de conformidade GLP em animais pequenos e de grande porte para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos.

Além disso, a CellVax está investindo plenamente em numerosos programas de pesquisa em grande escala com cooperação europeia como Eureka, FP-7 e Horizon 2020, bem como na pesquisa de novos modos de financiamento privado/público, a fim de aumentar, de forma contínua, sua capacidade de P&D e acrescentar sua visibilidade a nível mundial.

Fundada em 2001, a Cellvax é uma Organização de Pesquisas Contratuais (OPC) e testes pré-clínicos que fornece estudos inovadores de validação de medicamentos tanto 'in vitro' como 'in vivo', permitindo acelerar o processo de desenvolvimento de medicamentos para necessidades não atendidas, relacionadas com as diversas doenças humanas, principalmente nos campos de câncer e osteoartrite. Além de estudos pré-clínicos, a CellVax presta serviços de assessoria de alta qualidade, visando otimizar o processo de descoberta de compostos candidatos.

