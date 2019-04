LA BIOTECH FRANÇAISE CELLVAX ANNONCE QU’ELLE ELARGIT SA GAMME DE MODÈLES ANIMAUX

MAISON-ALFORT, France--(BUSINESS WIRE)--Grâce à ce partenariat stratégique, CellVax répond à la forte demande de sélection optimale de modèles animaux et propose des études précliniques sur de grandes espèces non rongeuses, ainsi que des modèles précliniques ou des essais cliniques diversifiés.

Les grands modèles animaux sont essentiels au développement de nouvelles thérapies dédiées à l’oncologie et à l’arthrose, les deux spécialités de recherche de CellVax. Grâce à ce partenariat, la société a significativement augmenté sa capacité à fournir une large gamme de modèles animaux pour ces maladies.

Désormais, CellVax peut développer des projets à très haute valeur ajoutée en Chine et en France/Europe, y compris les enregistrements de produits en Chine pour ses clients européens, et un accompagnement de ses clients asiatiques dans le décodage du marché européen.

Accélération des financements pour accompagner la croissance et financer la qualité et ses ressources de R&D, moteurs d’innovation pour CellVax

Depuis février 2019, CellVax s'est fortement engagé à améliorer la qualité de ses études précliniques. Actuellement, une étude BPL (Bonnes pratiques de Laboratoires) de grande envergure sur la toxicologie et la biodistribution est en cours chez CellVax. D'ici fin 2019, CellVax offrira une gamme complète d'études précliniques conformes aux BPL sur grands et petits animaux, pour le développement de médicaments, de vaccins et de dispositifs médicaux.

De plus, CellVax est pleinement investi dans de nombreux programmes de recherche collaborative à grande échelle au niveau européen tels qu’Eureka, FP-7 et Horizon 2020, ainsi que dans la recherche de nouveaux financements privés / publics afin d'améliorer continuellement ses capacités de R&D et d’augmenter sa visibilité dans le monde entier.

A propos de CellVax – www.cellvax-pharma.com

Créé en 2001, Cellvax est un organisme de recherche préclinique sous contrat (CRO) qui fournit des études innovantes de validation de médicaments in vitro et in vivo permettant d'accélérer le processus de développement de médicaments liés aux maladies humaines graves, principalement en oncologie et dans le domaine de l'arthrose. CellVax propose également des services de conseil de haute qualité afin d’optimiser le processus de découverte des médicaments candidats.