Mashreq eleva o nível na experiência de pagamento com cartão premium IDEMIA

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O Mashreq Bank, uma das principais instituições financeiras nos Emirados Árabes Unidos, possui uma orgulhosa tradição de introduzir produtos bancários de ponta para seus clientes. Foi o primeiro banco a introduzir “Portrait”, o primeiro cartão de crédito “selfie” dos Emirados Árabes Unidos, que permitiu aos titulares de cartão fazer o upload de uma foto de sua escolha em seu celular e receber um cartão de crédito personalizado.

Impulsionado pela sua cultura inovadora, Mashreq foi também um dos primeiros a trabalhar com cartões de metal nos Emirados Árabes Unidos. Aproveitando a tecnologia de metal inteligente da IDEMIA, o Mashreq introduziu cartões de metal personalizados como instrumento de pagamento premium, substituindo o cartão Solitaire para seu segmento de clientes de ponta em 2016.

Mashreq e IDEMIA: uma história de liderança

Com o suporte da experiência da IDEMIA em serviços de design e personalização, o cartão bancário de metal do Mashreq serve como um símbolo de status exclusivo e de prestígio para os titulares do cartão. Essa motivação para garantir a excelência do cliente levou o Mashreq Bank a emitir mais de 15.000 cartões de metal para seus clientes premium desde o seu lançamento. Este é o maior número de cartões de metal emitidos por um único banco nos Emirados Árabes Unidos.

"Estamos extremamente satisfeitos por trabalhar com a IDEMIA para o nosso produto de cartão de metal”, declarou o diretor de Pagamentos do Mashreq Bank, Pankaj Kundra. “Ao longo da nossa parceria, a IDEMIA tem apoiado o Mashreq com tecnologia comprovada e inovadora, para que possamos oferecer uma experiência de pagamento por assinatura ao nosso segmento de ponta, a fim de complementar o estilo de vida da nossa base de clientes de elite.”

“Estamos orgulhosos pelo fato de a nossa tecnologia de cartões metálicos ter sido a escolha preferida do Mashreq Bank desde 2016”, disse Julia Schoonenberg, vice-presidente sênior de Instituições Financeiras (Oriente Médio e África) da IDEMIA. “Este é mais um passo que aprofunda nosso relacionamento, que começou em 2011. Como líder de mercado em cartões de metal, a IDEMIA empenha-se em proporcionar aos nossos clientes produtos de alta qualidade que refletem seu compromisso com os clientes de ponta.”

Sobre a IDEMIA

IDEMIA, a líder global em Identidade Aumentada, tem a ambição de proporcionar um ambiente confiável ao permitir que cidadãos e consumidores realizem atividades diárias básicas (como pagamento, conexão, viagem e votação), tanto no espaço físico como no digital.

A segurança da identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao apoiar a Identidade Aumentada, uma identidade que garante a privacidade e confiança e garante transações seguras, autenticadas e verificáveis, nós reinventamos a forma como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores bens – nossa identidade – seja de pessoas ou objetos, em qualquer momento e em qualquer lugar onde a segurança for importante. Nós oferecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores financeiros, telecomunicações, identidade, segurança pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

Para mais informações, acesse www.idemia.com / ou siga @IDEMIAGroup no Twitter

Sobre o Mashreq

Fundado em 1967, o Mashreq é o banco mais antigo nos Emirados Árabes Unidos com soluções e serviços financeiros premiados. Ao longo dos seus 50 anos de história, o Mashreq se diferenciou através de soluções financeiras inovadoras, possibilitando que seus clientes atinjam suas aspirações. Hoje, o Mashreq tem uma presença significativa em 11 países fora dos Emirados Árabes Unidos, com 26 filiais e escritórios em toda a Europa, nos EUA, Ásia e África.

O Mashreq lançou sua nova Visão e Missão em 2016, destacando seu compromisso com seus clientes, colegas e a comunidade. Alinhado com sua nova visão para se tornar o banco mais progressivo da região, o Mashreq aproveita sua posição de liderança no setor bancário para proporcionar aos seus clientes possibilidades e soluções inovadoras nos setores empresarial, de varejo, internacional, de tesouraria e de banco islâmico. O Mashreq orgulha-se de ser a primeira instituição financeira dos Emirados Árabes Unidos a ser premiada com o Gallup Great Workplace Award por cinco anos consecutivos, de 2014 a 2018. O Mashreq também continua investindo no recrutamento, treinamento e desenvolvimento de futuras gerações de banqueiros nacionais dos Emirados Árabes Unidos.

