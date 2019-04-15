Braidy Industries 合作建造美国首座低碳高价值铝厂

纽约州纽约市--(BUSINESS WIRE)--今日，Braidy Industries 股份有限公司（下称“ Braidy ”）携手伦敦证交所上市企业 En+ 集团股份有限公司，共同宣布履行意向书（下称 “ LOI”），指定了 En+ 集团子公司俄罗斯铝业联合公司（下称“俄罗斯铝业”）向 Braidy Atlas 铝厂先导投资 2 亿美元的基本条款。

俄罗斯铝业是全世界除中国外最大的铝业生产商，历史上曾是美国第二大非国内优质铝供应商。经双方公司董事会最终批准后，LOI 正式生效。作为投资回报，俄罗斯铝业将掌握该项目 40% 的股份。俄罗斯铝业将成为 Braidy 的独家低碳铝供应商，未来十年为其供应近 200 万吨铝材。这将成为世界上最大的优质预制合金低碳原铝扁锭单厂订单。Braidy Atlas 铝厂的原铝采购订单市值约为每年 5 亿美元。

En+ 集团执行董事长暨备受尊敬的气候行动倡导者 Lord Barker 将偕同 Braidy Industries 董事长兼首席执行官 Craig Bouchard，担任 Braidy Atlas 铝厂联席董事长。

此次战略合作旨在基于端到端模式，创立世界首座低碳影响的工业轧铝厂。Braidy Atlas 铝厂将成为首家签约俄罗斯铝业高端 ALLOW 品牌（通过低碳认证）铝扁锭和 P1020 的北美公司，将此作为独家原铝来源。目前，美国国内尚无冶炼厂生产低碳原铝扁锭。俄罗斯铝业是全球唯一一家有能力满足 Braidy 数量要求和可持续发展标准的原铝生产商。这一伙伴关系将推动 Braidy 成为首家长期采用 100% 低碳原料的公司。

Braidy 董事长兼首席执行官 Craig Bouchard 表示：“到 2021 年，Braidy Atlas 将下达全球范围内最大的原铝轧板订单。这一伙伴关系将确保以最新的优质低碳能力满足 Braidy 的要求。 最重要的是，没有俄罗斯铝业，我们就无法建造出如此规模的环保工厂。我们凭借完美的客户价值主张打入市场 — 低成本、高品质和低碳是铝业的未来。”

世界铝业咨询领军者之一 HARBOR Aluminum Intelligence 的创始人兼总经理 Jorge Vazquez 认为：“Braidy Atlas 与俄罗斯铝业签立的 10 年供应合同代表着世界最大的单厂低碳原铝扁锭订单。合约为 Braidy Atlas 赋予了成本、质量和可持续性竞争优势，同时也为俄罗斯铝业创造了 50 余亿美元的市场价值。”

En+ 集团执行董事长 Lord Barker 表示：“此次宣告是夯实长期合作伙伴关系的重要第一步，这对建立全球独一无二的铝厂至关重要。在全球所有主要生产商中，只有中国以外最大的生产商俄罗斯铝业才有能力满足如此庞大的新厂对高品质低碳铝的需求。”

俄罗斯铝业联合公司独立非执行董事暨可持续发展专家 Kevin Parker 认为：“此次交易体现了俄铝对可持续发展和环保的承诺。俄铝的低碳铝和 Braidy Industries 下游资产形成的协同效应将改变美国铝业的格局。”

发挥重大经济影响，在煤炭之国中心创造 650 个固定就业机会

在先进制造效率的推动下，加之 Veloxint 和 NanoAl 制造设施的辅助下，Braidy Atlas 将在阿帕拉契亚创造 1,500 个建筑施工岗位和 650 个新的先进制造业固定岗位，并在周边社区创造约 3,600 个其他工作岗位。新近完成的一项经济影响研究显示，到 2021 年，Braidy Atlas 铝厂将为肯塔基联盟贡献 28 亿美元，为东肯塔基贡献 15.4 亿美元。此外，铝厂还将创造超过 18,025 个新就业岗位，几年间总计为肯塔基增设就业岗位 31,000 个。

关于 Braidy Atlas 铝厂：

Braidy Atlas 是美国 37 年来首座全新轧铝厂。

新厂完全依赖长期供应高品质低碳铝。

美国尚无任何优质铝生产商能够满足 Braidy 的庞大铝材需求。

在美国以外，只有俄罗斯铝业才能供应如此规模的低碳优质铝材。

Braidy 和俄罗斯铝业在低碳增长及其带来的机遇方面秉承着共同的愿景。

---

关于 Braidy Industries 股份有限公司：

Braidy Industries 是一家多材料轻量化解决方案公司，独资拥有三大营业互通的业务单位：Veloxint、Braidy Labs 和 Braidy Atlas。

正在肯塔基州亚什兰建设的 Braidy Atlas 是全球成本最低的轧铝厂，经过优化，可为运输业生产内部结构金属和表面板材零件。

Veloxint 于 2018 年被 Braidy 收购，采用麻省理工学院开发的纳米粉末冶金方法，生产超高强度组件。Veloxint 零件专为运输、工业和消费品应用领域的轻量化和性能改进而设计。

NanoAl 于 2018 年后期被 Braidy 收购，推动着美国西北大学开发的纳米晶体强化技术走上商业化道路，制造更坚固轻盈的铝材。NanoAl 技术是 Braidy Labs 的核心，通过将先进的强度特性融入传统铝轧产品，让 Braidy 屹立于先进制造技术的前沿。

Braidy Industries 由实力雄厚的董事会领导，成员囊括了世界知名的经济、工业、学术、材料科学以及迅猛增长的技术商业化领域领导者。

更多信息敬请访问 www.braidy.com。

关于 En+ 集团股份有限公司：

En+ 集团股份有限公司是国际领先的垂直一体化铝业与水力工程生产商。

En+ 集团于 2017 年在伦敦证券交易所上市，掌握着俄罗斯铝业联合公司的控股权。

集团在全球五大洲的 14 个国家拥有 10 万名员工。

集团专注寻求新技术解决方案，进一步减轻自身活动的碳足迹。

我们的商业优势源于全面整合世界一流的水电资产，这些资产以可靠且可持续的方式，供应着铝业生产所需的能源。

更多信息敬请访问 www.enplusgroup.com。

关于俄罗斯铝业联合公司：