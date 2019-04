Braidy Industries signe un contrat de partenariat pour la première aluminerie d'Amérique à faible émission de carbone et haute valeur ajoutée

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Braidy Industries, Inc. ("Braidy") et En+ Group plc, coté à la Bourse de Londres, ont annoncé aujourd'hui la rédaction d'une lettre d'intention, comportant les clauses générales d'un investissement potentiel de 200 millions de dollars dans son aluminerie de Braidy Atlas, provenant de la filiale d'En+ Group, United Company RUSAL plc ("Rusal").

Rusal est le plus grand producteur mondial d'aluminium en dehors de la Chine et deuxième fournisseur historique non-national d'aluminium primaire aux États-Unis. La lettre d'intention deviendra exécutoire sous réserve de son acceptation définitive par les conseils d'administration respectifs des deux sociétés. En échange de cet investissement, Rusal obtiendra une participation de 40% dans le projet. Rusal agira en qualité de fournisseur exclusif d'aluminium à faible émission de carbone de Braidy, avec près de 2,0 millions de tonnes métriques sur 10 ans. Il s'agira de la plus grande commande mondiale pour une usine de plaques d'aluminium primaire de haute qualité, pré-allié et à faible émission de carbone. L'achat d'aluminium primaire de l'usine de Braidy Atlas représente une valeur marchande d'environ 500 millions de dollars par an.

Lord Barker, président exécutif du conseil d'En+ Group et défenseur reconnu de la protection de l'environnement, occupera la fonction de co-président du conseil de l'aluminerie de Braidy Atlas, au côté de Craig Bouchard, président du conseil et PDG de Braidy Industries.

Ce partenariat stratégique vise à créer, avec une approche exhaustive, la première activité industrielle de laminage d'aluminium à faible émission de carbone au niveau mondial. L'usine de Braidy Atlas sera la première société nord-américaine à conclure un contrat d'approvisionnement exclusif en plaques d'aluminium ALLOW (certifiées à faible émission de carbone) et P1020 de Rusal. Aucune fonderie nationale américaine ne fournit actuellement des plaques d'aluminium primaire à faible émission de carbone. Rusal est l'unique producteur d'aluminium primaire capable de répondre aux exigences de quantité et aux normes de durabilité de Braidy. Ce partenariat permettra à Braidy de devenir la première société à utiliser 100% de matières à faible émission de carbone sur une base permanente.

Craig Bouchard, président du conseil et PDG, déclare: "En 2021, Braidy Atlas passera la plus grande commande au monde de plaques laminées d'aluminium primaire. Ce partenariat garantit que les exigences de Braidy seront respectées grâce à cet approvisionnement en aluminium de haute qualité et à faible émission de carbone. Sans Rusal, nous ne pourrions tout simplement pas construire une usine respectueuse de l'environnement d'une telle taille. Nous entrons sur le marché avec la parfaite proposition pour nos clients: l'avenir de l'aluminium passe par des coûts réduits, une qualité élevée et une faible émission de carbone."

Jorge Vazquez, fondateur et directeur général de HARBOR Aluminum Intelligence, un des principaux cabinets-conseils en aluminium à l'échelle mondiale, indique: "Le contrat d'approvisionnement sur 10 ans entre Braidy Atlas et Rusal représente la plus grande commande au monde de plaques d'aluminium primaire à faible émission de carbone pour une seule aluminerie. Ce contrat permettra à Braidy Atlas de jouir d'un avantage compétitif en termes de coûts, de qualité et de durabilité, tout en apportant une valeur marchande dépassant les 5 milliards de dollars à Rusal."

Lord Barker, président exécutif du conseil d'En+ Group, ajoute: "Il s'agit là d'un premier pas dans la mise en place d'un partenariat durable, qui jouera un rôle crucial dans la construction de cette usine unique au monde. Rusal, principal producteur primaire mondial en dehors de la Chine, a la capacité d'approvisionner une si grande usine en aluminium de haute qualité et à faible émission de carbone."

Kevin Parker, directeur non-exécutif indépendant d'UC RUSAL et spécialiste en durabilité, déclare: "Ce contrat illustre l'engagement de Rusal en matière de développement durable et de protection environnementale. Les synergies créées par l'aluminium de Rusal et les actifs en aval de Braidy Industries changeront la donne pour l'industrie de l'aluminium aux États-Unis."

Un impact économique notable et la création de 650 emplois permanents au cœur du pays du charbon

En s'appuyant sur les efficiences d'une fabrication de pointe et secondé par les sites de Veloxint et NanoAl, Braidy Atlas créera 1 500 emplois dans la construction, 650 nouveaux emplois permanents dans la fabrication à Appalachia, et environ 3 600 supplémentaires dans les secteurs connexes. Selon une récente étude d'impact économique, Braidy Atlas contribuera à hauteur de 2,8 milliards de dollars au Commonwealth du Kentucky, et de 1,54 milliard de dollars à l'Eastern Kentucky à l'horizon 2021. Au bout du compte, plus de 18 025 nouveaux emplois seront créés, ce qui générera quelques 31 000 années-emploi supplémentaires dans l'État.

À propos de l'aluminerie de Braidy Atlas:

Braidy Atlas est le premier laminoir en zone de développement aux États-Unis depuis 37 ans.

Cette nouvelle aluminerie utilise exclusivement un aluminium de haute qualité et à faible émission de carbone.

Aucun producteur américain d'aluminium primaire n'est en mesure de fournir les quantités requises.

En dehors des États-Unis, seul Rusal peut fournir une telle quantité d'aluminium de haute qualité et à faible émission de carbone.

Braidy et Rusal partagent la même philosophie de croissance à faible émission de carbone et de création d'opportunités.

À propos de Braidy Industries, Inc.:

Braidy Industries est une société de solutions légères multi-matériaux et le propriétaire unique de trois unités d'exploitation interopérationnelles: Veloxint, Braidy Labs et Braidy Atlas.

Braidy Atlas est la plus grande usine d'aluminium laminé à coûts réduits au monde, en cours de construction à Ashland, dans le Kentucky. L'aluminerie sera spécialisée dans la production de métal structurel d'intérieur et de plaques exposées pour l'industrie des transports.

Acquis par Braidy en 2018, Veloxint fabrique des composants ultra résistants à l'aide de méthodes de nano-métallurgie des poudres mises au point par le MIT. Extrêmement légers et performants, les produits Veloxint sont destinés à des applications dans les secteurs des transports, de l'industrie et de la grande consommation.

Acquis par Braidy à la fin 2018, NanoAl commercialise une technologie de durcissement nanocristalline mise au point à la Northwestern University et permettant de renforcer et d'alléger l'aluminium. Les technologies NanoAl sont au cœur de l'activité de Braidy Labs, qui a pour objectif de conserver Braidy à l'avant-garde des technologies de fabrication en intégrant des propriétés de solidité avancée aux produits laminés traditionnels.

Braidy Industries est dirigé par un conseil d'administration composé de membres expérimentés, notamment des sommités mondiales en économie, de l'industrie, du monde universitaire, des sciences des matériaux et de la commercialisation de technologies à croissance rapide.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.braidy.com.

À propos d'En+ Group plc:

En+ Group plc est un chef de file international de la production d'aluminium et hydroélectrique à intégration verticale.

En+ Group est coté à la Bourse de Londres depuis 2017, et possède une participation majoritaire dans United Company RUSAL plc.

Le Groupe emploie 100 000 personnes dans le monde, et évolue dans 14 pays et sur cinq continents.

Le Groupe se spécialise dans la découverte de nouvelles solutions technologiques visant à réduire l'empreinte carbone de ses activités.

Notre avantage commercial réside dans l'intégration complète d'installations hydroélectriques dernier cri fournissant de manière fiable et durable l'énergie requise pour la production d'aluminium.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.enplusgroup.com.

À propos d'United Company RUSAL plc:

UC RUSAL plc est le plus grand producteur d'aluminium à faible émission de carbone au monde, et une filiale d'En+ Group plc.

En 2018, sa production totale d'aluminium s'élevait à 3,8 millions de tonnes métriques, soit 5,8% de la production mondiale.

Rusal est une société d'aluminium à intégration verticale disposant d'actifs dans l'ensemble du processus de production, des mines de bauxite et de néphéline jusqu'aux fonderies d'aluminium et aux laminoirs.

La société emploie plus de 62 000 personnes à l'échelle mondiale.

Lancé en 2018, ALLOW (Rusal) produit du métal certifié et contrôlé par des organismes indépendants avec une empreinte carbone inférieure à 4t CO 2 /t Al, en comparaison avec la moyenne mondiale d'environ 12t CO 2 /t.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.