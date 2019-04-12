FLIR Systems獲得美國國防部4,810萬美元的核子、生物和化學偵察車感測器套組升級合約

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ:FLIR)今天宣佈，它已獲得美國國防部(DOD)化學、生物、放射和核子防禦聯合計畫執行辦公室(JPEO-CBRND)的合約，為美國陸軍的核子、生物、化學偵察車輛感測器套組升級(NBCRV SSU)計畫提供支援。這份其他交易授權協定(OTA)的價值為4,810萬美元，執行期限直至2022年中。

FLIR將成為美國陸軍NBCRV系統現代化的主要整合商。根據協定，FLIR將開發一個無關平臺的模組化任務裝備，將各種化學、生物和放射感測器整合到一個靈活的指揮和控制(C2)系統中。該C2系統可以整合來自各種感測器的資料，使某些任務能夠自動化，以減輕作戰人員的負擔。C2系統和自動化將使有人駕駛的Stryker裝甲車、無人駕駛地面車輛(UGV)和整合感測器的無人機平臺能夠協同合作。

FLIR總裁兼執行長Jim Cannon表示：「我們很榮幸能夠被美國陸軍選為地面關鍵作戰能力的主導開發商和整合商。這份合約突顯出我們的發展歷程：從感測器到智慧感測再到解決方案提供商的演變。我們將在這項有人駕駛和無人駕駛平臺應用中提供廣泛的功能，協助客戶取得成功的實戰成果。」

該計畫下的工作已經開始，目前正在奧克拉荷馬州斯蒂爾沃特和馬里蘭州埃爾克里奇的FLIR設施進行。有關FLIR的化學、生物、放射、核子和爆炸物偵測設備的更多資訊，請造訪www.flir.com/threatdetection。

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是世界首屈一指的工業科技公司，專注於國防、工業和商業應用的智慧感測解決方案。FLIR Systems的願景是成為「世界的第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的技術以拯救生命和生活。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

前瞻性陳述

本新聞稿中Jim Cannon所做的陳述，以及本新聞稿中關於以上合約和訂單的其他陳述，均為1995年《私人證券訴訟改革法》規定的前瞻性陳述。此類陳述根據對FLIR業務的當前預期、估計和預測，這些預期、估計和預測是以管理層做出的某種程度的假設為基礎。這些陳述並不能保證未來的表現，並且涉及難以預測的風險和不確定性。因此，實際成果和結果可能受諸多因素影響而與此類前瞻性陳述中表達或預測的內容存在重大差異，這些因素包括：製造和交付本新聞稿中所述系統的能力，FLIR產品訂價的變動，對FLIR產品和產品組合的需求變化，競爭性產品及其訂價的影響，關鍵零件供應的限制，生產能力過剩或短缺，FLIR及時製造和運輸產品的能力，FLIR持續遵守美國出口管制的法律法規，以及FLIR不時向美國證券交易委員會遞交的文件和報告中所討論的其他風險。此外，此類聲明可能受到一般工業、市場狀況和成長率，以及國內和國際整體經濟狀況的影響。此類前瞻性陳述僅代表發佈之日的事實，FLIR沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況，或者通訊社或網際網路服務提供者對本文件所做的變更。

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