FLIR Systems获得美国国防部4,810万美元的核、生物和化学侦察车传感器套件升级合同

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ:FLIR)今天宣布，它已获得美国国防部(DOD)化学、生物、放射和核防御联合计划执行办公室(JPEO-CBRND)的合同，为美国陆军的核、生物、化学侦察车辆传感器套件升级(NBCRV SSU)计划提供支持。这份其他交易授权协议(OTA)的价值为4,810万美元，执行期限直至2022年中。

FLIR将成为美国陆军NBCRV系统现代化的主要集成商。根据协议，FLIR将开发一个平台无关的模块化任务装备，将各种化学、生物和放射传感器集成到一个灵活的指挥和控制(C2)系统中。该C2系统可以集成来自各种传感器的数据，实现某些任务的自动化，以减轻作战人员的负担。C2系统和自动化可帮助实现有人驾驶的Stryker装甲车、无人驾驶地面车辆(UGV)和集成传感器的无人机平台之间的协作。

FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示：“ 我们很自豪能够被美国陆军选为地面关键作战能力的主导开发商和集成商。这份合同突出地反映了我们的发展历程：从传感器到智能传感再到解决方案提供商的演变。我们将在这项有人驾驶和无人驾驶平台应用中提供广泛的功能，帮助客户取得成功的实战成果。”

该计划下的工作已经开始，目前正在俄克拉荷马州斯蒂尔沃特和马里兰州埃尔克里奇的FLIR设施进行。有关FLIR的化学、生物、放射、核和爆炸物检测设备的更多信息，请访问www.flir.com/threatdetection。

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防、工业和商业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

前瞻性陈述

本新闻稿中Jim Cannon所做的陈述，以及本新闻稿中关于以上合同和订单的其他陈述均为1995年《私人证券诉讼改革法案》规定的前瞻性陈述。此类陈述基于对FLIR业务的当前预期、估计和预测，这些预期、估计和预测是以管理层做出的某种程度的假设为基础的。这些陈述并不能保证未来的表现，并且涉及难以预测的风险和不确定性。因此，实际成果和结果可能受诸多因素影响而与此类前瞻性陈述中表达或预测的内容存在重大差异，这些因素包括：制造和交付本新闻稿中所述的系统的能力，FLIR产品定价的变动，对FLIR产品和产品组合的需求变化，竞争性产品及其定价的影响，关键部件供应的限制，生产能力过剩或短缺，FLIR及时制造和运输产品的能力，FLIR持续遵守美国出口管制的法律法规，以及FLIR不时向美国证券交易委员会提交的文件和报告中所讨论的其他风险。此外，此类声明可能受到一般工业、市场条件和增长率以及国内和国际总体经济状况的影响。此类前瞻性陈述仅代表发布之日的事实，FLIR没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况，或者通讯社或互联网服务提供商对本文档所做的变更。

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