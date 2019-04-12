FLIR完成對DroneBase的策略性投資

FLIR Systems已完成對DroneBase的策略性投資，後者是提供最大無人機監控(UAS)企業飛行員網路之一的全球無人機營運公司。FLIR成為DroneBase飛行員網路的獨家熱影像攝影機供應商。（照片：美國商業資訊）

FLIR Systems已完成對DroneBase的策略性投資，後者是提供最大無人機監控(UAS)企業飛行員網路之一的全球無人機營運公司。FLIR成為DroneBase飛行員網路的獨家熱影像攝影機供應商。（照片：美國商業資訊）

維吉尼亞州阿靈頓和洛杉磯--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ:FLIR)和DroneBase, Inc.今天宣佈，FLIR已完成對DroneBase的策略性投資，後者是提供最大無人機監控(UAS)企業飛行員網路之一的全球無人機營運公司。該投資使得FLIR成為熱影像產品解決方案獨家供應商，並透過FLIR紅外線培訓中心(ITC)成為DroneBase企業飛行員網路的官方小型UAS熱影像培訓提供商。

FLIR總裁兼執行長Jim Cannon表示：「我們對DroneBase的投資將FLIR熱影像技術交到更多每天操作無人機的飛行員手中，這有助於增加FLIR熱影像技術的應用。DroneBase的企業飛行員網路將接受專業熱像師的培訓，使DroneBase能夠為更廣泛的客戶提供專業的熱檢測服務，並讓FLIR有機會在未來透過DroneBase整合其他服務。」

DroneBase及其飛行員已在70多個國家為多個行業完成逾10萬次商業任務，如住宅和商業房地產、保險、電信、建築和媒體。FLIR和DroneBase將透過FLIR ITC，為DroneBase飛行員合作開發專業培訓，透過DroneBase認證流程建立獨家飛行員網路。

DroneBase執行長兼創辦人Dan Burton表示：「透過FLIR對DroneBase的策略性投資，我們現在能夠為任何規模的企業提供可擴充的熱影像解決方案。獲取這些有價值的資料將使利害關係者能夠對其最重要的資產做出更好的決策。和我一樣，許多DroneBase飛行員在部隊服役時都依賴FLIR產品。這項投資將讓退伍軍人有機會再次與FLIR合作，並在平民生活中發揮他們的訓練技能。」

欲瞭解有關DroneBase的更多資訊，請造訪：www.dronebase.com。

關於FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems創立於1978年，是世界首屈一指的工業科技公司，專注於國防、工業和商業應用的智慧感測解決方案。FLIR Systems的願景是成為「世界的第六感」，創造出能幫助專業人士做出更明智決定的技術以拯救生命和生活。查詢詳情，請造訪www.flir.com或關注@flir。

關於DroneBase

DroneBase是全球最大的無人機營運公司，利用世界最大的飛行員網路，為企業提供令人驚歎的航攝資訊，協助他們做出有關其最重要資產的更佳即時決策。該公司總部位於洛杉磯，是眾多行業（如住宅和商業房地產、保險、電信、建築和媒體）的全球企業商業客戶信賴的航空影像和資料首選平臺。DroneBase已在70多個國家和美國所有50個州完成逾10萬次商業飛行任務。該公司由Y Combinator育成，並已獲得FLIR Systems、Union Square Ventures、Upfront Ventures、Hearst Ventures、Pritzker Group、Accel Partners、SV Angel和DJI的融資支持。

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