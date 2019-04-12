FLIR完成对DroneBase的战略投资

FLIR Systems已完成对DroneBase的战略投资，后者是提供最大无人机监控(UAS)企业飞行员网络之一的全球无人机运营公司。FLIR成为DroneBase飞行员网络的独家热成像摄像机供应商。（照片：美国商业资讯）

FLIR Systems已完成对DroneBase的战略投资，后者是提供最大无人机监控(UAS)企业飞行员网络之一的全球无人机运营公司。FLIR成为DroneBase飞行员网络的独家热成像摄像机供应商。（照片：美国商业资讯）

弗吉尼亚州阿灵顿和洛杉矶--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ:FLIR)和DroneBase, Inc.今天宣布，FLIR已完成对DroneBase的战略投资，后者是提供最大无人机监控(UAS)企业飞行员网络之一的全球无人机运营公司。该投资使得FLIR成为DroneBase的热成像产品解决方案的独家供应商，并通过FLIR红外培训中心(ITC)成为DroneBase企业飞行员网络的官方小型UAS热成像培训提供商。

FLIR总裁兼首席执行官Jim Cannon表示：“我们对DroneBase的投资将FLIR热成像技术交到了更多每天操作无人机的飞行员手中，这有助于增加FLIR热成像技术的应用。DroneBase的企业飞行员网络将接受专业热像师的培训，使DroneBase能够为更广泛的客户提供专业的热检测服务，并让FLIR有机会在未来通过DroneBase整合其他服务。”

DroneBase及其飞行员已在70多个国家为多个行业提供了逾10万次商业服务，如住宅和商业房地产、保险、电信、建筑和媒体。FLIR和DroneBase将通过FLIR ITC为DroneBase飞行员合作开发专业培训，从而通过DroneBase认证流程建立独家飞行员网络。

DroneBase首席执行官兼创始人Dan Burton表示：“借助FLIR对DroneBase的战略投资，我们现在能够为任何规模的企业提供可扩展的热成像解决方案。获取这些有价值的数据将使利益相关者能够对其最重要的资产做出更好的决策。和我一样，许多DroneBase飞行员在部队服役时都依赖FLIR产品。这项投资将让退伍军人有机会再次与FLIR合作，并在他们的民用生活中发挥他们的训练技能。”

欲了解有关DroneBase的更多信息，请访问：www.dronebase.com。

关于FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems创立于1978年，是世界领先的专注于国防、工业和商业应用的智能传感解决方案的工业技术公司。FLIR Systems的愿景是成为“世界第六感”，创造出能帮助专业人士做出更明智决定的技术以挽救生命和生活。垂询详情，请访问www.flir.com或关注@flir。

关于DroneBase

DroneBase是全球最大的无人机运营公司，利用世界最大的飞行员网络，为企业提供令人惊叹的航摄信息，协助他们做出有关其最重要资产的更佳实时决策。该公司总部位于洛杉矶，是众多行业（如住宅和商业房地产、保险、电信、建筑和媒体）的全球企业商业客户信赖的航拍图像和数据首选平台。DroneBase已在70多个国家和美国所有50个州完成了逾10万次商业飞行任务。该公司由Y Combinator孵化，并已获得FLIR Systems、Union Square Ventures、Upfront Ventures、Hearst Ventures、Pritzker Group、Accel Partners、SV Angel和DJI的融资支持。

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