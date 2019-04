FLIR Systems se voit octroyer 48,1 millions USD de la part du département de la Défense des États-Unis pour la mise à niveau de la suite de capteurs pour véhicules de reconnaissance nucléaire, biologique et chimique

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd’hui avoir reçu une subvention de la part du Bureau exécutif du programme conjoint pour la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND) du département de la Défense des États-Unis, en soutien à son programme de mise à niveau de sa suite de capteurs destinés aux véhicules de reconnaissance chimique, biologique et nucléaire (Nuclear Biological Chemical Reconnaissance Vehicle Sensor Suite Upgrade, NBCRV SSU) pour l’armée américaine. Cette autre convention de transaction (Other Transaction Authority, OTA) est évaluée à 48,1 millions USD, avec une exécution qui devrait s’étendre jusqu’à la mi-2022.

FLIR sera l’intégrateur principal dans le cadre de la modernisation du système NBCRV de l’Armée américaine. En vertu des termes de cette OTA, FLIR développera une charge de mission modulaire indépendante sous forme de plateforme, qui intègrera de multiples capteurs chimiques, biologiques et radiologiques dans un système de commande et de contrôle (C2) souple. Ce système C2 permettra l’intégration des données provenant des divers capteurs, ce qui rendra possible l’automatisation de certaines tâches tout en réduisant le fardeau du combattant. Le système C2 et l’automatisation permettront une collaboration entre les véhicules Stryker avec équipage, les véhicules terrestres sans équipage (unmanned ground vehicles, UGV) et les plateformes de drones à capteurs intégrés.

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis par l’armée américaine comme développeur et intégrateur principal pour cette capacité clé de combat au sol », a déclaré Jim Cannon, président et chef de la direction de FLIR. « Ce contrat représente une illustration significative de l’évolution que nous avons connue, passant des capteurs à la détection intelligente, et à des solutions capables de sauver des vies et des moyens d’existence. Nous allons fournir une large sélection de fonctionnalités dans cette application sous forme de plateforme avec et sans équipage afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs de mission. »

Les travaux de ce programme ont débuté et sont en cours dans les installations de FLIR à Stillwater (Oklahoma) et à Elkridge (Maryland). Pour plus d’informations sur les équipements de détection chimique, biologique, radiologique, nucléaire et d’explosifs de FLIR, rendez-vous sur www.flir.com/threatdetection.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978, FLIR Systems est l’une des plus grandes entreprises de technologie industrielle au monde, spécialisée dans les solutions de détection intelligente pour les applications de défense, industrielles, et commerciales. La vision de FLIR Systems est d’être « Le sixième sens du monde », en créant des technologies qui permettent aux professionnels de prendre des décisions éclairées afin de sauver des vies et des moyens d’existence. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

