FLIR Systems erhält vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium 48,1 Mio. USD für ein Sensor-Suite-Upgrade für nukleares, biologisches, chemisches Aufklärungsfahrzeug

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) gab heute bekannt, dass es von der gemeinsamen Programmabteilung für chemische, biologische, radiologische und nukleare Verteidigung (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND) des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums (Department of Defense, DOD) einen Auftrag zur Unterstützung des Sensor-Suite-Upgrades für das nukleare, biologische, chemische Aufklärungsfahrzeug (Nuclear Biological Chemical Reconnaissance Vehicle Sensor Suite Upgrade, NBCRV SSU) für die US-Armee erhalten habe. Der Vertrag (Other Transaction Authority Agreement, OTA) hat einen Wert von 48,1 Mio. US-Dollar und eine Laufzeit bis Mitte 2022.

FLIR wird zum führenden Integrator für die Modernisierung des NBCRV-Systems der US-Armee. Im Rahmen des Vertrags wird FLIR eine plattformunabhängige modulare Missionsnutzlast entwickeln, die mehrere chemische, biologische und radiologische Sensoren in einem flexiblen Steuer- und Kontroll-System (C2-System) integriert. Dieses C2-System ermöglicht die Datenintegration von mehreren Sensoren, was die Automatisierung bestimmter Aufgaben gestattet und so die Streitkräfte entlastet. Das C2-System und die Automatisierung ermöglichen ebenfalls die Zusammenarbeit zwischen bemannten Stryker-Fahrzeugen, unbemannten Landfahrzeugen (Unmanned Ground Vehicles, UGVs) und sensorintegrierten Drohnenplattformen.

„ Wir sind stolz, von der US-Armee als Hauptentwickler und -integrator für diese entscheidende Landgefechtsmöglichkeit ausgewählt worden zu sein“, so Jim Cannon, Präsident und CEO von FLIR. „ Dieser Vertrag veranschaulicht maßgeblich unsere Evolution von Sensoren über intelligente Sensorik bis hin zu Lösungen, die Leben und Existenzgrundlagen retten. Wir werden eine große Auswahl an Möglichkeiten für diese bemannte und unbemannte Plattformanwendung bieten, um Kunden beim erfolgreichen Ausführen ihrer Missionen zu unterstützen.“

Die Arbeit im Rahmen des Programms wurde bereits aufgenommen und wird in den Anlagen von FLIR in Stillwater, Oklahoma, und Elkridge, Maryland, durchgeführt. Weitere Informationen zu FLIRs Aufdeckungsgeräten für chemische, biologische, radiologische und nukleare Sprengstoffe finden Sie unter www.flir.com/threatdetection.

