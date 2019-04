FLIR Systems fecha contrato de US$ 48,1 milhões do Departamento de Defesa dos EUA para atuar no programa de Atualização do Pacote de Sensores de Veículos de Reconhecimento Nuclear, Biológico e Químico

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje que foi adjudicada pelo Escritório Executivo do Programa Conjunto para Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear (Joint Program Executive Office for Chemical Biological Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND) do Departamento de Defesa (Department of Defense, DOD) dos Estados Unidos da América (EUA) a um contrato para atuar no programa de Atualização do Pacote de Sensores de Veículos de Reconhecimento Nuclear, Biológico e Químico (Nuclear Biological Chemical Reconnaissance Vehicle Sensor Suite Upgrade, NBCRV SSU) do Exército dos EUA. O contrato de Autoridade para Outras Transações (Other Transaction Authority, OTA) é avaliado em US$ 48,1 milhões e possui execução até meados de 2022.

A FLIR será a principal integradora no trabalho de modernização do sistema de NBCRV do Exército dos EUA. Mediante o contrato, a FLIR desenvolverá uma capacidade de carga de missão modular agnóstica de plataforma, o que integra vários sensores químicos, biológicos e radiológicos em um sistema flexível de comando e controle (C2). Esse sistema de C2 permitirá a integração de dados provenientes de diversos sensores, o que possibilitará a automação de determinadas tarefas que reduzirão a sobrecarga dos soldados. O sistema de C2 e a automação permitirão a colaboração entre veículos Stryker tripulados, veículos terrestres não tripulados (unmanned ground vehicle, UGV) e plataformas de drones integradas com sensores.

“ Para nós, é um grande orgulho ter sido escolhidos pelo Exército dos EUA como principais desenvolvedores e integradores desse importante recurso de combate terrestre”, declarou Jim Cannon, presidente e diretor executivo da FLIR. “ Esse contrato representa um exemplo significativo de nossa evolução a partir de sensores para detecção inteligente até soluções que salvam vidas e meios de subsistência. Nós forneceremos uma ampla seleção de recursos nessa aplicação de plataforma tripulada e não tripulada para ajudar os clientes a obterem ótimos resultados em suas missões.”

O trabalho no âmbito do programa já começou e está sendo realizado nas instalações da FLIR em Stillwater e Elkridge, respectivamente, estados norte-americanos de Oklahoma e Maryland. Para obter mais informações sobre os equipamentos de detecção de ameaças químicas, biológicas, radiológicas, nucleares e de explosivos, acesse www.flir.com/threatdetection.

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978, a FLIR Systems é uma empresa de tecnologia industrial líder mundial, centrada em soluções de sensoriamento inteligente para aplicações de defesa, industriais e comerciais. A FLIR Systems tem como visão ser “O sexto sentido do mundo”, criando tecnologias para ajudar os profissionais a tomar decisões mais informadas que salvam vidas e meios de subsistência. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Declarações prospectivas

As declarações de Jim Cannon e outras declarações constantes deste comunicado sobre o contrato e o pedido descrito acima são declarações prospectivas, de acordo com o significado a elas atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados reais podem divergir substancialmente do que é expresso ou previsto em tais declarações prospectivas devido a diversos fatores, entre eles: a capacidade de fabricar e entregar os sistemas mencionados no presente comunicado, mudanças nos preços dos produtos FLIR alteração da demanda pelos produtos FLIR , mix de produtos, impacto dos produtos e preços competitivos, restrições ao fornecimento de componentes essenciais, excesso ou escassez de capacidade de produção, a capacidade da FLIR de fabricar e entregar produtos em tempo hábil, manutenção da conformidade da FLIR com as leis e normas de controle de exportação dos EUA além de outros riscos discutidos periodicamente nos registros e relatórios da FLIR’s protocolados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA . Além disso, tais declarações podem ser afetadas pelas condições gerais e as taxas de crescimento da indústria e do mercado, e pelas condições econômicas domésticas e internacionais. Essas declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são feitas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

