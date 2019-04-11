Taulia宣佈與Google Cloud合作，利用人工智慧解決發票處理難題

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的金融科技公司Taulia與Google Cloud合作，推出人工智慧(AI)型發票處理解決方案。

此次在Google Cloud Next ‘19上推出解決方案，顯示Taulia一直努力幫助企業解決在處理發票時遇到的困擾。供應商發票生成格式往往各式各樣，包含一些非結構化資料，利用目前的技術很難處理。這種陳舊的工作流程會導致大量的人工介入，造成沉重的行政管理負擔，並最終延誤重要款項的支付。Gartner的研究顯示，在全球企業創建的所有資料中，有超過80%都是非結構化格式。

借助Cognitive Invoicing，無論供應商提供何種檔案格式的發票，企業都能夠順利處理。這種解決方案採用Google Cloud的Document Understanding AI的光學文字辨識(OCR)功能，可在Taulia的全球發票平臺上讀取和理解供應商發票中的非結構化資料。異常資料能夠在合作基礎上在雲端環境中輕鬆處理，並且可由任何一方進行修正。這為買方及供應商提供自動化的端到端發票流程。

最終，Cognitive Invoicing可透過AI的應用而將流程自動化，這必將令處理發票的成本從按美元計降至以美分計。企業能夠更加快速地處理和審核發票也表示他們的供應商有機會更早收到付款，從而改善流動性。

Taulia科技長Brady Cale表示：「利用AI，我們最終解決了許多企業面對的棘手發票處理問題。現在，我們將能夠完全實現幫助買方和供應商自由交換資訊的願景。發票處理的速度越快，企業便能夠根據營運資金策略更迅速地發揮優勢，從而令企業有更多機會釋出現金。這對財務部門而言可謂顛覆性的進步。」

谷歌(Google)機器學習技術合作夥伴主管Pallab Deb表示：「企業都在尋求簡單、可擴充的解決方案，以便從非結構化內容和文件中提煉出其中的精華。我們非常高興與Taulia這樣的夥伴合作，提供Document Understanding AI，協助我們的客戶從大量文件中找到寶貴的見解。」

致編輯：

Taulia提供營運資金解決方案，讓企業能夠釋出現金、加速支付並改善供應鏈健全性。

自2009年成立以來，Taulia設想的世界是讓每家企業能利用我們的一流平臺釋出現金，以促進繁榮發展。如今，我們改變金融業格局的專家團隊已建立起連接168個國家160萬家企業的網路，並且加速了超過900億美元的提前支付。

Taulia總部設於舊金山，並在美國、歐洲和亞太地區設有辦事處。

有關Cognitive Invoicing的更多資訊，請造訪https://taulia.com/cognitive-invoicing/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。